Noi modificări propuse la Codul fiscal: Consolidarea impozitului pe profiturile unui grup

Consolidarea fiscală a fost acceptată de Ministerul Finanţelor (MFP), care a publicat un proiect de modificare a Codului fiscal care prevede plata impozitului pe profit prin stabilirea și înregistrarea unui grup fiscal.

Asta înseamnă că un grup de companii, controlate în proporţie de 75% de un singur acţionar, va putea depune o singură declaraţie de impozit pe profitul consolidat.

Condiție esențială: grupurile trebuie să dețină un dosar al prețurilor de transfer.

MFP a estimat la un miliard de euro cifra de afaceri a celor 191 de societăți care au depus bilanț contabil consolidat în anul 2017, dar care nu are impact fiscal. MFP nu a putut preciza câte din acestea satisfac toate condiţiile de eligibilitate pentru consolidarea fiscală.

Avocatul Gabriel Biriș spune că, doar în teorie este posibil ca o companie A (producător) să vândă unei companii B (distribuitor), care să vândă la companii C din alte țări UE (toate din același grup), la un preț mai mic decât cel din piață.

„În teorie, prețul la care vinde A către B (ambele din România) ar putea fi mai mic decât prețul pieței, ceea ce ar putea permite ca B să vândă la un preț mai mic către alte firme din grup (din alt stat UE).

În practică însă, așa ceva nu se întamplă din următoarele motive:

– grupurile multinaționale care au fabrici în România nu au și distribuitori în Romania din simplul motiv că Romania nu are infrastructura de care e nevoie pentru a face aici centre de distribuție europene. În plus, poziționarea geografică a României, la granița UE, este un dezavantaj;

– ca să aibă sens o astfel de schemă pentru un grup multinațional, ar trebui ca firma C să fie într-o jurisdicție în care impozitul pe profit să fie mai mic decât în România. Or, în UE Bulgaria si Ungaria au impozit pe profit mai mic decât la noi, dar nu au piețe semnificative. Irlanda are și ea impozit pe profit mai mic, dar iese din discuție din cauza poziționării geografice;

– presupunând că A ar vinde către B la marjă netă mai mică decât cea care ar rezulta din studiul re: prețuri de transfer, ajustarea impozitului pe profit la A este obligatoriu de făcut și la B, deci o sumă suplimentară colectată de la A ar trebui obligatoriu dată inapoi lui B, statul putând cel mult colecta dobânzi și penalități (care însă sunt mici, – 0,02% + 0,01%/zi) si asta doar in cazul ipotetic prezentat mai sus.

Deci, companiile românești va trebui să continue să facă dosare costisitoare de prețuri de transfer, chiar și pentru tranzacțiile între afiliați din același grup fiscal. Și o bună parte din ce companiile românești plătesc consultanților pentru dosarul preturilor de transfer, aceștia plătesc pentru folosirea Amadeus (sau similar) unor companii străine.

Singurul lucru cert obtinut de Finanate este erodarea bazei de calcul a impozitului pe profit in România cu sumele ce trebuie plătite pentru consultarea bazelor de date fără de care nu pot fi făcute studiile re: preţuri de transfer”, conchide Gabriel Biriş în pledoaria sa.