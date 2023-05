Mihai Matei (ANIS): ”Se discută despre eliminarea facilităților acordate IT când am putea urca la 12% din PIB cu ceva ajutor suplimentar”

Președintele ANIS – asociația patronală a industriei IT – Mihai Matei este nemulțumit că în spațiul public se discută în prezent despre eliminarea facilităților acordate industriei IT fără ca nimeni să prezinte o analiză cost/beneficiu a acestei măsuri.

”E singurul suport pe care industria l-a avut de la statul român”, afirmă Mihai Matei, cu următoarea precizare: ”Problema e că aceste argumente sunt vehiculate, în funcție de cine le vehiculează, fie la modul superficial, fie de-a dreptul populist.

Noi am făcut studii la ANIS, am arătat ce ar putea face ajutoare suplimentare, cum industria IT s-ar putea duce la 12% din PIB. În contra parte, nu avem contraargumente susținute de un studiu de impact. Să vedem ce ar însemna dacă s-ar elimina facilitatea”.

Singura cerere a industriei: vrem predictibilitate

Industria IT, care spre deosebire de statul român are capacitatea de a se adapta, are nevoie fundamental de un singur lucru, precizat de Mihai Matei: ”Ce cred că e important: orice s-ar întâmpla, iar asta ne-a dat bătăi de cap și în trecut, vrem să avem predictibilitate”. Cu alte cuvinte, schimbările decise de guvernanți să nu se petreacă ”peste noapte”.

Prezent marți la conferința CursDeGuvernare ”Monitorul digitalizării și ecosistemul IT din România” organizată la Palatul Parlamentului, președintele ANIS a explicat că industria IT poate contribui semnificativ mai mult la creșterea economică față de cât contribuie acum, cu câteva condiții:

predictibilitate

păstrarea actualelor facilități acordate programatorilor

educație

dezvoltarea în continuare a infrastructurii digitale

digitalizarea statului

Concluzia lui Mihai Matei: ”Dacă ne dorim în viitor o România digitală atunci ar fi bine să avem și o industrie care să poată susține această transformare.”

Outsourcing în IT: e o problemă?

Mihai Matei consideră că industria IT este nejustificat criticată pentru concentrarea pe outsourcing și nu pe dezvoltare. El spune că procesul este unul ”natural istoric”, care oricum a dus IT-ul românesc la 8% din PIB.

Argumentele lui Mihai Matei:

”Asta e frumusețea capitalismului, dacă creezi valoare piața te recompensează. Atâta timp cât un business produce profit, angajează, plătește taxe, e un business viabil. Indiferent ce business ar fi. Îmi pare o anatemă asupra celor care fac outsourcing.

În al doilea rând, sigur, e de dorit să devenim o economie bazată pe inovare, studiile noastre arată că nu suntem acolo. Noi ne dorim să fim acolo. Partea bună este că, personal, văd multă energie. Punctul unde suntem e natural istoric, suntem o țară care are o vârstă de 33 de ani, atunci ne-am câștigat libertatea. Vreo 10-20 de ani ne-am câștigat traiul de pe o zi pe alta, apoi am început să scoatem capul și să vedem lucruri pe care să le vrem și noi. Aici suntem, dar există și probleme care trebuie rezolvate”.

Una dintre problemele esențiale cu care se confruntă în acest moment industria este legată de finanțare. ”Problema principală, confirmată și de Banca Mondială: indisponibilitatea capitalului de risc. Nu avem așa ceva în România, sunt bani care 95% se pierd, dar din ăia 5% se creează ceva important. Aici guvernul poate să intervină, pe modelul Israel.

Inovația nu e ceva ce putem face în curtea școlii, inovația e ceva ce se face cu bani. Simplu”, spune MIhai Matei.

