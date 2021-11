ANIS: Dezechilibrele pe care le-ar produce eliminarea facilităților fiscale pentru IT

Asociaţia Patronală a Industriei de Software și servicii (ANIS) atrage atenția că potențiala eliminare a facilității fiscale pentru angajații IT are potențialul de a intensifica un dezechilibru cronic din piața muncii, în condițiile în care România este penultima în UE la ponderea de specialiști în IT angajați raportat la total angajați din economie.

În plus, o atare măsură ar genera un șoc în piața locală de IT, una extrem de fluidă și deschisă relocării de proiecte și personal, în condițiile în care există un deficit cronic de programatori la nivel European, iar România din nefericire este la coada acestui clasament.

Precizările apar în contextul negocierilor politice pentru formarea unei coaliții de guvernare PNL – PSD – UDMR, cele 3 formațiuni luînd în calcul eliminarea mai multor facilități fiscale, între care și cea acordată angajaților IT.

În contextul dezbaterilor actuale din spațiul public, ANIS a emis marți un comunicat în care precizează că ”subliniază că scutirea de impozit pentru angajații din IT reprezintă fundamentul de stabilitate și predictibilitate fiscală care a permis sectorului o creștere remarcabilă în ultimii 20 de ani”.

Comunicatul ANIS menționează:

Piața muncii se transformă cu o viteză accelerată în IT, iar contextul pandemic nu a făcut decât să stimuleze această dinamică, spre formate de tipul work-from-anywhere ce pun presiune pe angajatori. În acest context, stabilitatea și predictibilitatea fiscală sunt obiective majore, esențiale pentru menținerea ritmului robust de creștere din sector precum și pentru stimularea impactului pozitiv pe care IT-ul l-a avut în ultimii ani atât în evoluția PIB, cât și a creșterii exporturilor românești.

În 2020, numărul angajaților din sectorul IT care au beneficiat de facilitatea fiscală a depășit 103.000 de persoane, o dovadă clară că măsura este în continuare atractivă și de o importanță majoră la nivelul industriei. Or, dezbaterile privind ajustarea cadrului fiscal cu impact asupra sectorului ar trebui să pornească de la un studiu de impact capabil să prezinte aportul IT-ului în economie, precum și presiunile de pe piața muncii și tendințele regionale din acest sector.

Fără acest studiu, eliminarea facilităților fiscale are potențialul de a intensifica dezechilibrul din piața IT, unde fenomenul evitării taxelor prin intermediul micro întreprinderilor este scăpat de sub control de către stat.

ANIS a comisionat un astfel de studiu care, odată finalizat, va fi prezentat tuturor factorilor decidenți pentru ca soluțiile identificate de aceștia să rezulte exclusiv pe baza datelor și cifrelor din sector, din economie, atât raportat în plan național, cât și regional. Până la finalizarea studiului, considerăm important să punctăm că România este, astăzi, penultima în UE la ponderea de specialiști în IT angajați raportat la total angajați din economie, conform Eurostat (link).

Există un deficit cronic de programatori la nivel European, iar România din nefericire este la coada acestui clasament. Pachetul de măsuri fiscale aflat în vigoare a reușit să mențină sectorul IT atractiv pentru investiții și angajări. În loc să crească numărul IT-iștilor și să ne apropie de media europeană, eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru IT-iști riscă să genereze un șoc în piața locală de IT, una extrem de fluidă și deschisă relocării de proiecte și personal.

ANIS are peste 160 de membri reprezentând peste 66% din cifra de afaceri a industriei, companii mici și multinaționale, firme cu capital românesc sau străin ce au peste 47.000 angajați, locuri de muncă înalt calificată în societate și o cifră de afaceri cumulată de peste 3,4 miliarde de euro. Suntem suporterii unui dialog deschis și constructiv cu toți factorii interesați în creșterea economiei, a veniturilor bugetare și consolidarea potențialului României în economia digitală, a viitorului.



Despre eliminarea facilităților fiscale pentru IT a vorbit și fostul premier Ludovic Orban, dar fără să concretizeze nimic.

În schimb, Guvernul și-a asumat prin PNRR eliminarea graduală a unor stimulente fiscale, catalogate drept excesive. Printre capitolele vizate se numără regimului special de taxare pentru microîntreprinderi, facilitățile din construcții și alte excepții din zona impozitului pe venit, profit sau a contribuțiilor sociale, se arată în anexele care însoțesc planul de relansare al României.