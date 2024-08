Mark Zuckerberg declară că Facebook a cenzurat informații privind Covid la presiunile exercitate de administrația Biden

Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, Mark Zuckergerg, CEO Meta, declară că înalți oficiali ai adminsitrației Biden/Harris „au exercitat presiuni în mod repetat” asupra angajaților Facebook pentru a elimina informații legate de Covid-19, pe care altfel platforma de social-media nu le-ar fi cenzurat – iar oficialii de la Casa Albă și-au „exprimat de multe ori frustrarea când echipele noastre nu au fost de acord cu cenzura”.

„Facebook nu va mai cenzura la cererea guvernului”

Zuckenberg spune că regretă și Facebook nu ar fi trebuit să-și compromită standardele „din cauza oricăror presiuni venite din partea oricărei administrații, indiferent de orientare”.

„Cred că guvernul a greșit când a pus presiune și regret că nu am fost mai sinceri în privința aceasta”, se arată în scrisoare. „De asemenea, cred că am făcut niște alegeri pe care, privind retrospectiv și în lumina noilor informații, nu le-aș mai face astăzi.”

El este, de asemenea, angajat și „gata să respingă orice nouă încercare de acest fel dacă ceva de genul acesta se întâmplă din nou”.

Laptopul lui Hunter Biden nu a fost un „fake news” rusesc

Zuckerberg a mai spus că Facebook nu ar fi trebuit să cenzureze dezvăluirile despre laptopul lui Hunter Biden publicate de NY Post – și a spus că FBI a avertizat platforma media „cu privire la o potențială operațiune de dezinformare elaborată de Rusia referitoare la corupția din familia Biden și implicarea în Burisma (compania ucraineană care îi plătea lui Hunter Biden peste 1 milion dolari pe an – n.r.) în perioada premergătoare alegerilor din 2020”.

„În toamna aceea, când am văzut o știre New York Post care aducea acuzații de corupție care implica familia candidatului democrat de atunci la președinție, Joe Biden, am trimis acea poveste la verificarea faptelor și revizuire și am retrogradat-o temporar în așteptarea unui răspuns”, se arată în scrisoare. „Între timp s-a clarificat că știrea nu a fost dezinformare pusă la cale de Rusia și, privind retrospectiv, nu ar fi trebuit să retrogradăm acea poveste”.

El subliniază, de asemenea, în scrisoare că „unii oameni cred că această cenzură a venit în ajutorul unui partid și canditatului său în detrimentul celeilalte părți.”.

Potrivit lui Zuckeberg, Facebook „nu va mai retrograda, nici temporar, postări în SUA, în timp ce se așteaptă verificarea autenticității faptelor”.

Zucherberg susține că e neutru din punct de vedere politic

Zuckerberg a mai spus că nu intenţionează să mai contribuie la susţinerea infrastructurii electorale. În 2020, el a donat 400 de milioane de dolari prin intermediul iniţiativei sale filantropice Chan Zuckerberg Initiative, care era destinată să ajute birourile guvernamentale să desfăşoare alegerile în timpul pandemiei. Cu toate acestea, informaţiile eronate s-au răspândit rapid pe reţelele sociale, acuzându-l pe Zuckerberg că s-a folosit efectiv de o lacună legislativă pentru a ocoli limitele maxime ale donaţiilor, în încercarea de a face ca Biden să fie ales.

Zuckerberg a declarat că donaţiile sale „au fost concepute pentru a fi nepartizane”.

„Totuşi, în ciuda analizelor pe care le-am văzut şi care arată contrariul, ştiu că unii oameni cred că această activitate a avantajat un partid în detrimentul celuilalt. Scopul meu este să fiu neutru şi să nu joc un rol într-un fel sau altul – nici măcar să par că joc un rol – aşa că nu am de gând să fac o contribuţie similară în acest ciclu electoral”, a asigurat mogulul social media.

