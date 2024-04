Marcel Ciolcu promite o reformă fiscală aplicabilă în 2026

Premierul Marcel Ciolacu a reasigurat sâmbătă că anul acesta nu vor crește impozite sau taxe, dar că o reformă fiscală va fi adoptată anul viitor, cu aplicare din 2026.

La remarca potrivit căreia toată lumea prevesteşte măriri de taxe anul viitor, şeful Executivului a replicat, la Prima TV: “Este o prostie. Sunt anumite lucruri punctuale care trebuiesc discutate. O reformă fiscală se va pune în aplicare, cred că prin anul 2026”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Solicitat să precizeze dacă acest lucru înseamnă impozit progresiv, Marcel Ciolacu a vorbit despre ”o aşezare fiscală”.

Digitalizarea ANAF va fi finalizată anul acesta, promite Marcel Ciolacu

“O aşezare fiscală, de altfel trecută de către USR, Orban, Cîţu, cine o fi fost pe atunci… Noi nu aveam acces la acele informaţii, până la urmă, publice. Toate acele lucruri erau secrete.

O reformă fiscală nu se pune în aplicare în anul fiscal respectiv, deci are efecte… e un delay de un an de zile, sunt minim şase luni conform legii, fiindcă vii cu reformă, nu vii cu măsuri fiscale.

Noi am scos din excepţii şi vedem cu digitalizarea şi am promis foarte clar, nu se vorbeşte, întâi să-şi facă datoria statului român. Întâi statul, după 32 de ani, vorbim concret de digitalizarea ANAF-ului. Lucru pe care îl vom finaliza anul acesta. Vom încerca să… A început să scadă un pic din gap-ul de TVA, care e cel mai mare”, a transmis premierul.

”Când ai cele mai mici taxe, măcar pe alea să le plătim”

El a mai declarat că România are cea mai mare evaziune din Europa, dar şi cele mai mici taxe.

“Avem cea mai mare evaziune din Europa şi avem cele mai mici taxe. Eu înţeleg că atunci când ai cele mai mici taxe, măcar pe alea să le plătim. Noi avem şi taxe mici şi avem şi evaziune mare. Deci ceva nu funcţionează. Primul lucru este digitalizarea”, a spus premierul.

Impozitare progresivă, varianta Ciolacu

”Nu există impozitare progresivă la companii. Impozitarea companiilor e impozitarea companiilor. Cum de altfel şi impozitul unic, acea cotă unică de impozitare, nu poate să fie 0,5, 9, 16, 19. Unde mai e…

Mai aud colegii din coaliţie, domnule, noi rămânem cu taxa unică. Care e taxa unică, că nu o înţeleg? Şi am dat câteva exemple. Eu nu pot să cumpăr un teren cu 1.000 de euro, pe persoană fizică, şi să-l vând pe urmă cu 10 milioane de euro şi să fiu impozitat cu 10%.

Fiindcă nu se întâmplă acest lucru niciunde în lumea asta. Până la un anumit prag…Alea sunt venituri, aşa-numitele venituri excepţionale. care trebuiesc impozitate pe trepte. Aia o impozitare progresivă”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

”Noi vrem să facem investiţii de aproape 100 de miliarde anul acesta”

Chestionat dacă a vorbit cu ministrul de Finanţe, Marcel Boloş, care susţine că banii nu ajung pentru toate cheltuielile din acest an, Marcel Ciolacu a declarat: “Eu sunt obişnuit cu domnul Boloş. Şi dumneavoastră sunteţi obişnuit. În fiecare an la construcţia… se întâmplă astfel de lucruri când vine rectificarea, şi anul trecut era la fel.

Când am preluat funcţia de prim-ministru, aveam deficit 6,8. Şi toată lumea a zis că va fi o tragedie, o catastrofă şi Comisia. M-am dus la Comisie, am stat de vorbă şi am găsit mecanisme cu domnul Boloş astfel încât s-au dus…

Noi vrem să facem investiţii de aproape 100 de miliarde anul acesta. Va fi un record. Sustenabilitatea economiei româneşti este în acest moment bazată pe investiţii. A crescut consumul. M-am uitat pe cifrele din ianuarie şi februarie. A început să crească consumul.

ANAF au spus că colectează. Au colectat. Ştiu că e o plăcere, mai ales în spaţiu public, cu mărirea de taxe şi impozite”.

