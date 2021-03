Laurențiu Ciocârlan – Equiliant: Internaționalizarea firmelor românești trece prin cucerirea pieței interne 

de Adrian N Ionescu , 30.3.2021

Câștigătoare după perioadele de criză sunt firmele în creștere, care nu își reduc cheltuielie de investiții sau de marketing atunci când, în criză, toate celelalte o fac. Acestea sunt și țintele de investiții ale unui fond de investiții de tip private equity precum Equiliant Capital, potrivit lui Laurențiu Ciocârlan, managing partener al companiei.

„Când toată lumea este în modul de acțiune „de conservare”, sunt unii antreprenori care acționează diferit. Mențin cheltuielile de marketing și nu scad investițiile, ci le mențin sau le cresc și, dacă nu au resurse proprii, caută aliatul necesar. Genul acesta de antreprenori sunt câștigătorii de după criză. În fiecare industrie sunt 1,2, 3 jucători care acționează în felul acesta”, a spus Laurențiu Ciocârlan, la conferința „ Capitalul autohton – nivelul următor: planurile de adecvare și de internaționalizare în noua economie post-Covid”, organizată de CursDeGuvernare.

Laurențiu Ciocârlan spune că firmele care se dezvoltă în afara României sunt cele care sunt în stare să aibă o poziție puternică în România. „În genere, nu s-a descoperit nicăieri o firmă relevantă pe plan internațional care să nu aibă o mașină de cash funcțională la ea acasă”. Aici intervine fondul de investiții.

„Internaționalizarea firmelor românești trece prin cucerirea pieței interne și din această perspectivă România este cam la coada clasamentului european, în ceea ce privește firmele cu rată mare de creștere, adică acelea care sporesc cu 10% anual numărul de locuri de muncă nou create”, spune Laurențiu Ciocârlan.

Fondul de investiții administrat de Equiliant capital investește 3 – 10 milioane de euro pe un proiect al unui IMM, prin dețineri minoritare (cel puțin în prima fază), în tranșe succesive de 3 până la 7 ani. „Apoi ne așteptăm ca perioada de creștere accelerată să se domolească și acela este momentul în care vom vinde împreună cu antreprenorul”, spune liderul Equiliant Capital.

„Esențial este să găsim acel partener antreprenor, care are un vis și noi să îi oferim banii de care are nevoie ca să-l îndeplinească. Peste câțiva ani, acea firmă în care am investit noi acum, va fi de 3-4 ori mai mare decât acum și probabil că va fi în stare să rămână așa, și să mai și crească”, spune Laurențiu Ciocârlan.

Pe de altă parte, „ne place, nu ne place, oricât de buni am fi, ne trebuie un sector public populat cu competențe”, crede Laurențiu Ciocârlan că este una din concluziile conferinței.

