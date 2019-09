Klaus Iohannis intră oficial în cursa pentru obținerea unui al doilea mandat de președinte

de Razvan Diaconu , 20.9.2019

Președintele Klaus Iohannis și-a depus vineri candidatura pentru al doilea mandat la Cotroceni, având 2,2 milioane de semnături de susținere.

Klaus Iohannis este al patrulea candidat înregistrat la BEC, joi fiind înregistrate candidaturile Vioricăi Dăncilă (PSD) și a lui Theodor Paleologu (PMP). Vineri, înainte de prânz, a fost înregistrată candidatura lui Dan Barna (Alianța USR-Plus).

Șeful statului a venit la Biroul Electoral Central alături de conducerea PNL și a folosit momentul pentru a răspunde afirmațiilor lui Dan Barna – sosit la BEC înaintea sa pentru aceeași fornalitate – și pentru a ataca, din nou, PSD.

„Este o perioadă complicată pentru România și e nevoie de o muncă imensă pentru a repara tot ce a stricat PSD în acești ani. Este nevoie de modernizarea României. Este nevoie de spitale moderne, de autostrăzi de școli curate, de o administrație care are în centrul ei cetățeanu. Iar toate aceste lucrurui trebuie realizate, trebuie reclădite. Și trebuie să înțelegem că acest lucru poate fi denumit simplu România normală.

În aceşti ani trebuie să vedem imensa paguba produsă de PSD şi cred că pot să spun acum, la sfârşit de mandat, că am reuşit prin mijloacele constituţionale, prin instrumentele la dispoziţia preşedintelui, să previn foarte multe dintre stricăciunile planificate de PSD. chiar recent am avut o reuşită notabilă foarte frumoasă împreună cu românii, când am reuşit la referendumul din 26 mai împreună cu 6 milioane şi jumătate de români să oprim distrugerea justiţiei planificată şi pusă parţial în operă deja de PSD.

Da, am fost un pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România. Fără mine și prezența mea, PSD-ul ar fi reușit să distrugă justiția din România și ar fi fost o catastrofă”, a declarat Klaus Iohannis.

Ultima remarcă este o reacție la declarația lui Dan Barna, care a spus vineri că actualul președinte a fost un pompier și, „dacă era un gospodar mai atent poate nu se ajungea să luăm foc de atâtea ori”.