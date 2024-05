Iulian Fota: Rusia folosește platformele secesioniste pentru a opri aderarea R. Moldova la UE

Republica Moldova a intrat într-o perioadă critică pentru existența ei, pentru că apropierea guvernului de la Chișinău de Bruxelles enervează Moscova, a declarat Iulian Fota, fost consilier prezidențial și fost secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul român al Afacerilor Externe.

Potrivit agenției IPN de la Chișinău, Iulian Fota avertizează că Rusia folosește mișcările secesioniste pentru a împiedica aderarea Moldovei la UE.

Rusia încearcă să reediteze în Găgăuzia o nouă „Transnistrie” din anii ’90. În paralel, blocul partidelor pro-ruse condus de liderul unui grup criminal, Ilan Șor, anunță că are ca obiectiv să câștige alegerile prezidențiale și parlamentare. Dacă vor reuși aceste lucruri, Republicii Moldova i s-ar bloca drumul de aderare la Uniunea Europeană, consideră Iulian Fota.

”Bucureștiul are multe de clarificat ”

Pe lângă platforma secesionistă din sud, rușii „au posibilitatea și resursele să transforme și zona Bălți într-o altă bucată de Republica Moldova care se poate rupe”, spune Fota.

El precizează: ”Dacă nu vor reuși să preia puterea la Chișinău și să oprească apropierea de Uniunea Europeană printr-o decizie politică, vor frâna sau vor încetini și mai mult apropierea Chișinăului de Bruxelles prin aceste platforme secesioniste tot mai multe și mai vizibile. Republica Moldova a intrat, prin urmare, într-o perioadă critică pentru existența ei ca stat suveran și pentru europenizarea ei”.

Apreciind că lumea nu are dubii privind intențiile expansioniste ale Rusiei în Republica Moldova, expertul român notează: „Unii politicieni la noi, și unii dintre oameni importanți, chiar cu funcții, cochetând și dezvoltând tot felul de relații din asta intime cu tot felul de oameni ai rușilor din Republica Moldova. Bucureștiul are multe lucruri de analizat la rece, de clarificat și de stabilit ca practică viitoare, pentru că în Moldova a început și deja se derulează sub ochii noștri poate cea mai importantă bătălie pentru viitorul ei”.

