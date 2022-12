Investițiile publice în 2023: ”pe hârtie” arată un +26,8%

Bugetul pentru 2023 prevede o creștere semnificativă a investițiilor publice, de 26,8% față de proiectul de buget pe 2022, respectiv 112,1 miliarde de lei, echivalentul a 7,2% din PIB, potrivit proiectelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice (MPF).

Problema acestor ținte ambițioase este că, an de an, au tendința de a rămâne doar ”pe hârtie”.

Pentru 2022, spre exemplu, statul se angajase prin legea bugetului la investiții în valoare de 88,4 miliarde de lei. Până la sfârșitul lunii octombrie, gradul de realizare era de puțin peste 50%, respectiv 47,5 miliarde de lei (cheltuieli proprii, de capital, plus fonduri europene).

Investițiile statului sunt un catalizator important pentru evoluția activității economice, fiind de natură să sprijine avansul sustenabil al PIB-ului. De altfel, Guvernul se bazează în estimarea de creștere pentru anul viitor, de 2,8% din PIB, pe avansul lucrărilor publice.

La creșterea economică pentru anul 2023 ar urma să contribuie, potrivit Raportului, următorilor factori:

Cererea internă va reprezenta elementul principal al creșterii economice, în principal, prin componenta investițională reprezentată de formarea brută de capital fix (+6,2%), efect al utilizării fondurilor europene în proiecte noi de investiții publice și private, concomitent cu o majorare prudentă a consumului final, sub cea a produsului intern brut, respectiv 2,4%.

Pe latura ofertei, construcțiile vor juca un rol important cu o dinamică a VAB de 5,9%, bazată în principal pe atragerea fondurilor din PNRR. Pentru sectorul agricol se prevede recuperarea, în mare parte, a declinului din anul anterior, estimându-se o majorare cu 9,8%. Sectorul terțiar va avea la rândul său un aport pozitiv la avansul economic cu o creștere de 3%.

Finanțarea schemelor de ajutor de stat.

Investițiile publice prioritare ”târâte” de la an la an în buget

Anul acesta, Guvernul are pe listă 189 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare totală actualizată la 234,3 miliarde de lei. Dintre acestea, 140 de proiecte se află în în diferite stadii de implementare. Valoarea acestora este de 203,6 miliarde de lei, iar pentru finalizarea acestora statul mai are de plătit 134,6 miliarde de lei.

Din cele 140 de proiecte de investiții publice prioritare aflate în curs de implementare ”68 proiecte au stadiul fizic 0%”.

Restul de proiecte în număr de 49, sunt proiecte ale căror lucrări de execuție sunt finalizate (stadiul fizic 100%) însă nu sunt închise financiar, fiind necesare plăți pentru sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, exproprieri, etc. Costul închiderii acestora este estimat la circa 4,3 miliarde de lei.

Cea mai mare pondere în acest portofoliu de proiecte semnificative, aflate în diferite stadii de implementare, o deține Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care administrează 94 proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 180 de miliarde de lei.

Anul trecut, statul avea pe listă 177 de proiecte de investiții prioritare. Dintre acestea 47 aveau stadiu fizic de execuție 100%, iar pentru finalizarea celor 130 aflate în diferite stadii de implementare mai erau necesare 129,5 miliarde de lei.

În consecință, documentele oficiale sugerează că în 2022 au fost finalizate fizic cel puțin două proiecte de investiții.

Valoarea economică netă a proiectelor: 776 de milioane de euro

În cadrul procesului de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative a fost luată în considerare, ca și criteriu de evaluare, și valoarea economică netă actualizată a proiectelor (VENA). Acest indicator al eficienței economice a proiectului de investiții a fost furnizat de ordonatorii principali de credite pentru un număr de 115 de proiecte din totalul de 140 de proiecte de investiții publice semnificative.

”Din analizele efectuate, s-a constatat că cea mai ridicată medie a valorii economice nete actualizate a proiectelor de investiții se înregistrează în sectorul sănătate – 6,2 miliarde de euro, în sectorul transporturilor și infrastructurii – 422 de milioane de euro și în sectorul mediului apelor și pădurilor – 110 milioane de euro, media valorii economice nete actualizate a proiectelor aferente celorlalte sectoare situându-se sub 100 de milioane de euro”, reiese din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2023 și proiecția acesteia pe anii 2024-2026.

La nivelul celor 115 proiecte, media acestui indicator (VENA) este de 776 de milioane de euro. Dintre cele 115 proiecte, 16 proiecte au o eficiență economică peste medie, ele reprezentând sectoarele transporturilor și infrastructurii și sănătate.

Dintre proiectele de investiții publice semnificative din domeniul transporturilor și infrastructurii se remarcă 10 proiecte din sub-sectoarele transport feroviar, metrou și rutier, cu o valoare economică netă actualizată de peste un miliard de euro pe proiect.

În limita inferioară a clasamentului, cu o valoare economică netă actualizată situată sub 5 milioane de euro se află 17 proiecte, din sectoarele transporturilor și infrastructurii (10), apărării naționale (1) dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (3), justiție (1) și mediului, apelor și pădurilor (2).

