Intel: Deficitul global de semiconductori va dura mai mulți ani

de Iulian Soare , 31.5.2021

Criza de aprovizionare cu semiconductori va dura mai mulți ani, după ce a dus la reducerea producției auto în 2020 și în 2021, dar și din alte sectoare industriale, precum electrocasnicele, potrivit lui Pat Gelsinger, directorul general al companiei americane Intel Corp.

„În timp ce industria a luat măsuri pentru a rezolva presiunile pe termen scurt, ar putea dura mai mulți ani până când ecosistemul va rezolva deficitul de cipuri”, a declarat şeful Intel, la o sesiune virtuală din cadrul Expoziţiei Internaţionale pentru Tehnologia Informaţiei – Computex Taipei, citat de Reuters.

În martie, Intel anunţase un plan de 20 de miliarde de dolari pentru a-şi extinde capacităţile de producție a cipurilor de ultimă generaţie, construind două fabrici în Arizona.

„Intenţionăm să ne extindem şi în alte locaţii, în SUA şi în Europa, pentru a asigura un lanţ de aprovizionare sigur şi sustenabil pentru întreaga lume”, a afirmat Gelsinger, fără a da amănunte.

Intel este una dintre companiile din industria semiconductorilor care proiectează şi produce propriile sale cipuri și intenția de a construi uzine în Statele Unite şi Europa este menită să reducă dominaţia producătorilor din Asia, cum ar fi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) şi Samsung Electronics Co Ltd.

Pat Gelsinger a reiterat explicația crizei, care a fost declanșată în urma pandemiei, când s-a lucrat sau învățat de acasă, fapt care ce a dus la „o creştere explozivă a cererii de semiconductori” și a pus o presiune imensă pe lanţurile globale de aprovizionare.

Pe de altă parte, cu aceeași ocazie au fost identificate, în afară de polarizarea producției de cipuri în câteva companii, și deficiențe în sistemele de aprovizionare care, de pildă, au preferat modalități de comandă „just in time”, care să reducă blocarea unor resurse financiare pe perioade mai lungi de timp.