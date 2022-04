Inflația mătură toate prognozele și în zona euro, și în ECE

Inflația din zona euro a atins niveluri record în martie, surprinzând masiv piețele. Similar, și prețurile din Polonia au consemnat ritmuri de creștere mai mari decât prognozele specialiștilor care se așteaptă acum ca majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est (ECE) să le urmeze exemplul.

În zona euro, inflația anuală a fost de 7,5% în martie, față de 5,9% cu o lună înainte, cu 0,8 puncte procentuale peste estimarea medie din piață. În Polonia, inflația din martie a atins nivelul de 10,9% în martie, față de 8,5% cu o lună înainte, depășind așteptările pieței cu 1,1 puncte procentuale.

”În ambele cazuri, ultimele cifre și diferențele față de estimările din piață au atins maxime multianuale, sau chiar maxime istorice”, notează specialiștii băncii olandeze ING.

Martie este prima lună afectată pe deplin de conflictul ucrainean, creșterea prețurilor la energie, petrol și alimente. ”La acestea se adaugă presiunile inflaționiste specifice regiunii Europei Centrale și de Est în componenta de bază, care împreună fac ca inflația să fie greu de măsurat în această perioadă”, punctează ei.

Economiștii se așteaptă ca inflația din Ungaria să urce la 8,8% în martie (datele se vor publica vineri). Economistul ING de la Budapesta are o prognoză chiar mai pesimistă, de 9,1%.

”În Cehia, consensul pieței nu a fost încă publicat (datele oficiale sunt așteptate luni, n.r.), dar credem că așteptările vor fi de puțin peste 12%. În opinia noastră, însă, nu este imposibil ca inflația să fie mai aproape de 13%”, punctează analiștii băncii olandeze.

Ei avertizează că deși majoritatea prognozelor au fost semnificativ amendate ”în sus”, nu este exclus ca cifrele privind inflația din regiune să fie chiar și mai mari decât așteptările pieței.

Confruntată cu această evoluție a prețurilor, Banca Națională a Poloniei a majorat miercuri dobânda-cheie de politică monetară cu un punct procentual, peste estimările analiștilor, la 4,5% pe an, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

BNR a hotărât, marți, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,50% pe an. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4% pe an, de la 3,50% pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2% pe an, de la 1,50%, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

Decizia a fost luată în contextul în care rata anuală a inflației este așteptată să crească ceva mai pronunțat în următoarele luni decât s-a anticipat în luna februarie, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, potrivit evaluărilor actualizate ale băncii centrale.



