Guvernul Cîțu, demis de Parlament

Parlamentul a demis marți Guvernul Cîțu, moțiunea de cenzură depusă de PSD fiind aprobată cu 281 voturi, mult peste cele 234 necesare.

Florin Cîțu și echipa sa rămân în funcție interimar cel mult 45 de zile, perioadă în care nu mai pot emite ordonanțe de urgență.

Președintele urmează să convoace partidele parlamentare la consultări, la Cotroceni, pentru a identifica o formulă de majoritate guvernamentală.

Refacerea majorității, o misiune grea, dar nu imposibilă

Președintele Iohannis se află până miercuri în Slovenia, acolo unde participă la o reuniune informală a liderilor UE (marți seara) și la summit-ul UE – Balcanii de Vest, deci consultările ar putea fi convocate joi, cel mai devreme.

Șeful statului poate constata refacerea coaliției doar în condițiile în care se refacere majoritatea PNL-USR-UDMR.

Condițiile USR pentru refacerea majorității de guvernare:

PNL să propună un alt premier

Portofoliile nu se renegociază

Calendar de reforme asumat politic de toți participanții la guvernare

După discursul rostit în Parlament înainte de votul pe moțiune, în care a atacat ”din toate pozițiile” USR, Florin Cîțu, acum președinte PNL, pare să nu accepte o viitoare colaborare cu USR. Senzația a fost consolidată de declarații anterioare făcute de noua conducere a partidului.

În realitate, președintele Iohannis poate impune refacerea coaliției, așa cum a impus numirea lui Florin Cîțu în fruntea guvernului și, ulterior, a PNL. Nu este clar, deocamdată, dacă președintele dorește refacerea coaliției care s-a destrămat fără ca șeful statului să intervină vreun moment înainte de ruptură.

Soluția PSD: alegeri anticipate organizate de un guvern tehnocrat

Imediat după votul pe moțiune, Marcel Ciolacu a declarat la Parlament că PSD merge pe varianta alegerilor anticipate și că este exclus ca partidul său să susțină un guvern minoritar PNL.

”Constituțional, totul este la președintele Klaus Iohannis, sperăm că a realizat că a fost un guvern catastrofal. Mingea e la președinte. Urmează să așteptăm invitația de la președintele României și în forurile PSD vom decide dacă vom merge sau nu. Am și dat soluție, dacă se creează majoritate politică cu reprezentare în Parlament, împreună cu președintele României, putem stabili un guvern de specialiști până când vor avea loc alegeri anticipate”, a declarat Marcel Ciolacu.

Soluția politică avansată de Marcel Ciolacu – alegerile anticipate – se poate pune în aplicare cel mai rapid în 3 – 4 luni.

USR: Așteptăm să înțelegem ce dorește PNL în continuare

Dacian Cioloș a reacționat marți pe Facebook la demiterea Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzură, afirmând că partidul pe care îl conduce este „pregătit să reia discuțiile în condiții civilizate și rezonabile” și așteaptă „o propunere realistă de coaliție guvernamentală”.

”L-am auzit pe domnul Cîțu că USR PLUS nu a realizat niciuna dintre reformele promise. Exact de asta am ajuns în situația de a iniția o moțiune împotriva sa: pentru că s-a opus la reformele pe care le-am promis și a rupt astfel protocolul de coaliție și programul de guvernare agreat. L-am auzit pe domnul Cîțu spunând că am trădat Coaliția. Noi nu am trădat Coaliția, pentru că nu avem datorii față de coaliție, ci față de programul la care ne-am angajat în fața celor care ne-au votat. Nu avem loialitate față de persoane, ci față de principii.

Între noi, diferența este uriașă și l-aș îndemna la mai multă cumpătare. Până una alta, așteptăm o reacție echilibrată de la PNL, vrem să înțelegem ce își doresc în continuare și vom vedea în funcție de negocierile de la Cotroceni în ce direcție o vom lua. Ne abținem de la mai multe comentarii și propuneri până când nu avem o propunere realistă de coaliție guvernamentală. Suntem pregătiți să reluăm discuțiile în condiții civilizate și rezonabile, care exclud orice balet politic de genul celui practicat de Florin Cîţu în ultimele luni”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Președintele USR, a anunțat ulterior că ”nu are pe radar” scenariul unui guvern tehnocrat și a spus că partidul său are două variante: fie negocieri cu PNL și UDMR pentru un guvern fără Florin Cîțu, fie intrarea în opoziție.

UDMR ar prefera guvern minoritar

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este sceptic în legătură cu posibilitatea refacerii coaliţiei de guvernare. “După discursurile de astăzi, după tot ce s-a întâmplat în aceste zile, e greu de crezut că se poate. Deci, poţi să dai jos pe primul ministru, care este şi preşedintele PNL-ului, dar în a doua clipă cu el trebuie să stai la masă, să discuţi. Şi asta înseamnă că ori nu vrei să te întorci la guvernare, ori nu ţii cont de o grămadă de chestii umane, nu de altceva. Din acest punct de vedere, există o oarecare reţinere în ceea ce ne priveşte”, a afirmat Kelemen Hunor.

El crede că varianta guvernului minoritar este posibilă.

”Aici trebuie să găseşti un om care are capacitatea de a închega o majoritate parlamentară pentru un guvern minoritar şi pentru susţinere parlamentară, pentru o anumită perioadă – de jumătate de an, de un an, de trei ani, acum depinde. Şi această variantă cred că este o variantă absolut fezabilă, important este să găsim o soluţie cât de repede se poate, fiindcă suntem în valul 4 al pandemiei, plus celelalte chestiuni – inflaţia, preţurile la energie şi tot ce ţine de guvernarea ţării. Deci trebuie să ne mişcăm destul de repede”, a precizat preşedintele UDMR.

Mutare obligatorie pentru Florin Cîțu dacă criza guvernamentală nu se închide rapid

Din noua postură de interimar, premierul Florin Cîțu trebuie să propună titulari pentru ministerele lăsate libere de USR în situația în care criza politică nu se rezolvă în următoarele 2 săptămâni.

Interimatul pozițiilor la ministerele Fondurilor Europene, Sănătății, Economiei, Justiției, Transporturilor și Cercetării expiră pe 21 octombrie și nu pot fi prelungite.

Florin Cîțu este al 6-lea premier postdecembrist demis de Parlament, ceilalți fiind Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă și Ludovic Orban. Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis după 278 de zile de funcționare și la exact o lună de la retragerea USR-PLUS de la guvernare.