Granturile pentru de capital de lucru intră ”în lucru”: Condițiile și procedura de înscriere a IMM-urilor

de Alexandra Pele , 21.10.2020

Măsura a doua din cadrul programului de un miliard de euro destinat IMM-urilor, respectiv granturile pentru capital de lucru reprezentând 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 150.000 de euro, ar urma să devină operațională joi.

Bugetul alocat este 350 de milioane de euro, numărul estimat de beneficiari fiind cuprins între 90.000 și 100.000 de companii. Specialiștii estimează însă că la această măsură ar urma să apeleze în jur de 20.000 de companii.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Beneficiarii trebuie să fi avut o cifră de afaceri de peste 5.000 de euro anul trecut, valoarea granturilor pentru care sunt eligibili fiind de:

2.000 de euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro;

15% din cifra de afaceri, nu mai mult de 150.000 de euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro;

pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste un milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Condiții de acordare: certificat de stare de urgență, profit și coparticipare

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

c) dispun de coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice (Registru salariaților din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal) pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situatiilor in care contractele individuale de munca sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri;

f) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

g) sunt IMM conform prevederilor legii nr 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli ce pot fi realizate din granturi

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria in avans nu este eligibilă)

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil.

Procedura de înscriere

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte. În primul rând, potențialii beneficiari trebuie să parcurgă etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/ONG eligible conform art 3.2, din prezenta procedură.

Începând de mâine se va deschide și etapa de înscriere efectivă în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere.

Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.