Forbes: Rusia a cheltuit 82 mld. dolari în războiul cu Ucraina

Rusia a cheltuit în ultimele nouă luni, de la începutul invaziei din Ucraina și până în prezent, o sumă ce se ridică la 82 miliarde de dolari, conform calculelor realizate de Forbes Ucraina. Suma reprezintă doar fondurile pentru a întreține războiul și nu include cheltuielile stabile pentru apărare sau pierderile legate de economie.

Conform jurnaliștilor ucraineni de la Forbes, din toamna acestui an cheltuielile lunare de război ale Federației Ruse s-au dublat, ajungând la peste 10 miliarde de dolari.

Cheltuieli mai mari după mobilizarea din toamnă

În medie, Rusia are cheltuieli zilnice de aproximativ 200 dolari per soldat. În octombrie, Rusia a crescut semnificativ numărul trupelor sale. Astfel, cei 300.000 mobilizați aduc costuri suplimentare de 1,8 miliarde de dolari lunar. În plus, este necesar să se mărească costul proviziilor și al muniției.

Conform sursei citate, costul total al salariilor militare implicate în ostilități este de aproximativ 2,7 miliarde de dolari după mobilizare.

De asemenea, în ultimele două luni, numărul victimelor în rândul militarilor Federației Ruse a crescut. Acest lucru se datorează parțial apariției în față a mobilizaților nepregătiți.

Dacă în vară valoarea despăgubirilor pentru persoanele decedate sau rănite era estimată la aproximativ un miliard de dolari pe lună, în ultima lună a războiului aceste costuri au depășit 3,5 miliarde de dolari, potrivit calculelor Forbes Ucraina.

Potrivit datelor Forțelor Armate ale Ucrainei, în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie, un număr record de 17.470 de soldați ruși au murit în Ucraina. Pentru fiecare dintre ei, familia ar trebui să primească 7,4 milioane de ruble, aproximativ 110.000 de dolari.

Rachete, obuze și muniție

Jurnaliștii de la Forbes au tras linie după cele nouă luni de zile de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia țării lor și au ajuns la concluzia că Federația Rusă a folosit între 10.000 și 50.000 de obuze pe zi în timpul conflictului.

Prețul mediu al unui obuz de calibru sovietic este estimat la aproximativ 1.000 de dolari.

Astfel, Rusia a cheltuit mai mult de 5,5 miliarde de dolari doar pentru a furniza artilerie. Dar în ultima perioadă se discută activ despre posibile aprovizionări din Coreea de Nord, ceea ce implică cheltuieli mai mari din partea Moscovei.

De asemenea, Rusia ar fi tras peste 4.000 de rachete către Ucraina, iar costul mediu al unei rachete rusești este de 3 milioane de dolari.

De asemenea, pentru întreținerea trupelor sunt necesare mii de tone de muniție pentru arme de calibru mic, îmbrăcăminte, protecția soldaților, combustibil, piese de schimb, alimente și medicamente.

Mai mult, Rusia a pierdut 278 de avioane de luptă, cu un cost mediu de 18 milioane de dolari, și 261 de elicoptere, cu un cost mediu de 10,4 milioane de dolari.

Astfel, pierderile totale ale aviației ruse se ridică la 8 miliarde de dolari.

Totodată, Rusia a pierdut aproape toate tancurile pe care le avea la începutul invaziei, adică 2.897 din aproximativ 3.300, având un cost total de 20,8 miliarde de dolari.

O cantitate semnificativă de echipamente pierdute de Federația Rusă a fost oferită forțelor armate ucrainene ca trofee, când s-au retras haotic, valoarea acestora fiind de aproximativ 2 miliarde de dolari, excluzând armele ușoare și muniția.

