Fonduri europene pentru ONG. 5 programe ce pot fi accesate

Organizațiile neguvernamentale, fundațiile sau asociațiile pot obține fonduri europene pentru ONG prin mai multe programe lansate în cadrul exercițiului financiar 2021-2027.

Ce fonduri europene pot fi accesate de ONG-uri

1. Unul dintre cele mai potrivite programe pentru ONG-uri este Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, care este finanțat din Fondul Social European Plus (FSE+).

Programul Educație și Ocupare 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde de euro, va asigura intervenții ce vor viza:

îmbunătățirea pieței muncii (modernizarea instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și creșterea accesului)

antreprenoriat și economie socială

creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar

prevenirea părăsirii timpurii a școlii

creșterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională

îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, adaptarea la piața muncii și tehnologii

programul va finanța și proiecte ce vor sprijini învățământul profesional și tehnic, respectiv procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Fonduri europene pentru ONG – criterii de eligibilitate:

-Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti;

-Partenerii naţionali/ transnationali sunt entități legal constituite în România/țara de origine, cu personalitate juridică (nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte entități similare fără personalitate juridică), ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului;

-Au în obiectul de activitate activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

-Se încadreaza în categoriile de organizații eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte (mai multe informații despre Ghidul Solicitantului găsiți aici);

-Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă (activitate de bază). Prin activitate relevantă (activitate de bază) se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare și consiliere profesională, programe de tipul „a doua șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/ universitară, economie socială etc).

Cofinanțarea minimă admisă

În ceea ce privește cofinanțarea minimă admisă în cazul ONG-urilor, aceasta este stabilită în funcție de nivelul de dezvoltare a regiunilor unde sunt implementate proiectele.

Astfel, cofinanțarea UE este de 85% în cazul proiectelor implementate în regiunile mai puțin dezvoltate și de 40% în cazul regiunilor dezvoltate.

Fonduri europene pentru ONG – ce cheltuieli sunt eligibile

-Cheltuieli de personal (inclusiv management proiect: manager de proiect, responsabil achiziții publice, responsabil financiar, asistent manager, dacă este cazul)

-Cheltuieli de deplasare

-Cheltuieli pentru derualarea activităților proiectului (ex: consumabile, furnituri, obiecte de inventar, licențe etc.)

-Cheltuieli cu achizitia de echipamente (inclusiv echipamente IT; mobilier)

-Cheltuieli pentru închirieri şi leasing

-Subvenții acordate grupului țintă

-Cheltuieli generale de administrație (ex: utilități, pază, curățenie etc)

-Telefonie și curierat

Listă de cheltuieli eligibile

-Cheltuieli suport pentru management de proiect (ex: consilier juridic, personal auxiliar și administrativ, consumabile și furnituri etc)

-Cheltuielile cu închirierea de spații pentru derularea activităților proiectului (evenimente, workshop-uri, training-uri, formare profesională, servicii, spații pentru echipa de implementare a proiectului, management/ experți, spații administrative, financiare) sunt eligibile pentru a fi finanțate prin aceste fonduri europene pentru ONG

-Cheltuieli financiare (taxe, comisioane bancare)

-Cheltuieli pentru audit financiar

-Cheltuieli pentru expertiză contabilă

-Cheltuieli pentru informarea și publicitatea aferentă proiectului

Fonduri europene pentru ONG – cultură și media

Potrivit site-ului Comisiei Europene, există și alte posibilități de finanțare europeană pentru ONG-uri, în afară de Fondul Social European Plus.

2. Astfel, Programul „Europa creativă” sprijină inițiativele din sectorul audiovizual, cultural și creativ. Programul cuprinde două subprograme: Cultură și MEDIA.

Oportunitățile de finanțare din subprogramul Cultură constau în proiecte de cooperare, traducere literară, rețele și platforme, în timp ce subprogramul MEDIA acordă sprijin financiar pentru a ajuta sectorul cinematografic și audiovizual al UE.

3. Programul „Cetățenie, egalitate, drepturi și valori” (CERV) are ca scop protejarea și promovarea drepturilor și valorilor UE, așa cum sunt consacrate în tratatele și în Carta drepturilor fundamentale a UE. Programul susține societățile deschise, democratice, egale și incluzive, bazate pe drepturi și statul de drept.

Fonduri europene pentru cercetare și inovare

4. ONG-urile care activează în domeniul cercetării și inovării pot solicita fonduri europene pentru ONG prin Orizont Europa, principalul program de finanțare al UE pentru cercetare.

5. Unele domenii de finanțare ale Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), care finanțează proiecte legate de energie, transport și TIC, sunt deschise și ONG-urilor. Componentele MIE sunt gestionate de Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) și de Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA).

