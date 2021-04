Florin Cîțu – ministrul interimar al Sănătății: O criză care a venit prea devreme

de Victor Bratu , 14.4.2021

Decizia unilaterală a premierului Florin Cîțu de a-l demite, miercuri, pe ministrul Sănătății a provocat prima criză majoră a Coaliției de guvernare. Pozițiile părților par în acest moment ireconciliabile:

Alianța USR-Plus cere schimbarea prim-ministrului ca o condiție de-a rămâne la guvernare, PNL îi acordă lui Florin Cîțu susținere deplină pentru continuare guvernării.

Disputa urmează să se tranșeze la Cotroceni, sub arbitrajul președintelui Iohannis.

Ministerul Sănătății nu rămâne fără titular, chiar dacă Dan Barna a refuzat să preia interimatul funcției. Interimatul a fost asumat miercuri seara de premierul Cîțu, cu riscul de a antagoniza suplimentar USR-Plus.

Mai mult, premierul Cîțu a anunțat spre seară reprogramarea ședinței de guvern de miercuri, pentru ziua de joi. Premierul forțează astfel o greșeală a USR-Plus, ai căror miniștrii ar putea fi tentați să lipsească de la ședință, așa cum au procedat și miercuri.

Pe fondul disputelor politice din jurul Sănătății, problemele sistemului rămân nerezolvate.

USR-Plus dorește să rămână în coaliție, dar fără Florin Cîțu

Copreședinte al Alianței USR-Plus și vicepremier, Dan Barna a anunțat miercuri, după o ședința de criză a Alianței convocată în urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu, că cele două partide i-au retras sprijinul politic premierului Florin Cîțu din cauza remanierii ministrului Sănătății fără consultarea prealabilă a partenerilor de guvernare.

Dan Barna a precizat că a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis și a exprimat convingerea că va fi găsită o soluție pentru a depăși această criză politică. Poziția lui Dan Barna a fost susținută, chiar mai apăsat, de liderii Plus Dacian Cioloș și Dragoș Tudorache.

„Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional. A luat o decizie în mod unilateral, ceea ce este împotriva spiritului în care am format această Coaliție de guvernare. De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune.

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru. (…) Florin Cîțu l-a demis unilateral pe Vlad Voiculescu fără nicio evaluare, făcând jocul celor care frânează de trei luni reformele din programul de guvernare pe care l-am agreat și votat împreună.

Alianța USR PLUS își dorește să rămână într-o coaliție de guvernare care își asumă reforme, nu una în care doar le aprobă dar nu le și face. Cerem de urgență o ședință a Coaliției pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Cîțu”, a declarat Dan Barna.

Ludovic Orban amână discuțiile din coaliție: ”Nu discutăm la cald”

De cealaltă parte a baricadei, chiar dacă nici el nu a știut în prealabil despre demiterea ministrului Sănătății, președintele PNL, Ludovic Orban, a spus că Vlad Voiculescu „nu a acționat în cadrul spiritului de echipă” și a cerut USR PLUS să desemneze un alt ministru. Ludovic Orban a anunțat că partidul îl susține pe Florin Cîțu și că „este mai importantă pentru români buna guvernare decât persoana unui ministru”.

”Atunci când este necesară schimbarea unui ministru premierul are deplină capacitate de a decide”, a anunțat Ludovic Orban, care însă a refuzat miercuri convocarea coaliției pentru a lămuri problema cu argumentul: ”Nu discutăm la cald”.

„Pentru PNL nu există altă soluție politică decât actuala coaliție. Această decizie a domnului prim-ministru este o decizie care nu are nicio legătură cu dorința noastră fermă de a menține coaliția. La Ministrul Sănătății, tot USR-Plus să desemneze un ministru, care să gestioneze cu responsabilitate și care să aibă capacitatea de a lupta eficient pentru creșterea calității actului medical și oprirea pandemiei”, a completat președintele PNL.

Principalul reproș adus premierului: Și-a anunțat decizia post factum, pe Facebook

Anunțul demiterii lui Vlad Voiculescu a fost făcut de premierul Cîțu pe Facebook, cu precizarea că cererea de revocare din funcție a ministrului Sănătății a fost deja transmisă la Cotroceni. Președintele a semnat decretul de revocare fără să mai aștepte rezultatul formal al discuțiilor de la sediul guvernului purtate între Dan Barna și Florin Cîțu.

Liderii USR-Plus sunt nemulțumiți că premierul nu i-a consultat înainte de a lua decizia, chiar dacă rezultatul acestor ipotetice consultări ar fi condus foarte probabil la același deznodământ pentru că liderii USR-Plus își manifestaseră deja deplina susținere pentru Vlad Voiculescu pe fundalul scandalurilor din Sănătate ivite în ultimele zile.

Decizia premierului vine după ce, marți seara, a fost publicat în Monitorul Oficial – fără știința premierului – un Ordin al secretarului de stat din Ministerul Sănătății Andreea Moldovan, document ce conține noi criterii de carantinare a unei localități.

Dragoș Tudorache a explicat la Digi24 că respectivul ordin formaliza de fapt o decizie a Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea, adoptată de ceva vreme.

Premierul nu a justificat în niciun fel decizia demiterii lui Vlad Voiculescu.

Sănătatea, bomba cu fitil aprins a Coaliției

Demiterea de la Sănătate vine după un șir tot mai accelerat de conflicte și polemici între premier și ministrul Vlad Voiculescu.

Perceput ca inamic al numirilor politice din sistemul de sănătate – case județene de sănătate și spitale -, după mandatul de câteva luni deținut la Ministerul Sănătății în Cabinetul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu a devenit imediat după formarea Guvernului Florin Cîțu ținta PSD, dar și a unor lideri liberali cu susținere puternică din partea administrațiilor locale.

Prima decizie importantă luată de ministrul Vlad Voiculescu a fost înlocuirea managerului de la Spitalul Județean din Cluj, cel mai mare din județ. Petru Șușcă, care a deținut funcția timp de șapte ani, a rezistat mai multor tentative de demitere.

Aceasta a fost înlocuită, ca manager interimar, pe Claudia Diana Gherman, medic chirurg și conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj.

Anul trecut, managerul a fost demis câteva ore și de fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru. Petru Șușcă a fost repus pe post de către secretarul de stat Horațiu Moldovan.

Presa a relatat în ianuarie că acesta a fost motivul real al atacurilor declanșate de Emil Boc la adresa lui Vlad Voiculescu. Primarul este un apropiat al lui Petru Șușcă.

Emil Boc l-a criticat pe ministrul USR că a obligat administrațiile locale să finanțeze centrele de vaccinare. Ministrul a replicat explicând că aceste cheltuieli „nu presupun mare lucru”. „Nu am cerut nimănui să construiască săli de sport sau cămine culturale pentru vaccinare. Plus că o parte din costurile de amenajare pot fi cerute de la nivel central, prin Ministerul Dezvoltării sau alte entități ale Guvernului”, a spus Vlad Voiculescu.