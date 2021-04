Dan Barna cere schimbarea premierului: ”Florin Cîțu nu mai are susținerea USR-Plus”

de Razvan Diaconu , 14.4.2021

Vicepremierul Dan Barna, președinte USR, a anunțat miercuri că premierul Florin Cîțu nu se mai bucură de susținerea USR-Plus și a cerut o reuniune de urgență a Coaliției în care să se discute retragerea sprijinului politic acordat premierului.

Dan Barna a spus că a discutat inclusiv cu președintele Iohannis despre acest subiect și și-a manifestat convingerea că va fi găsită o soluție pentru a depăși această criză politică.

„Acest guvern, funcționează, acest guvern există, vom avea o ședință în coaliție pentru a vedea cum vom funcționa în continuare”, a mai spus Barna, care a precizat că ședința Coaliției este convocată pentru o discuție legată de retrgerea sprijinului politic acordat lui Florin Cîțu.

Potrivit unui comunicat oficial, Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis în ședința de urgență de astăzi următoarele:

„Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional. A luat o decizie în mod unilateral, ceea ce este împotriva spiritului în care am format această Coaliție de guvernare. De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune.

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru.

Încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu, atunci când a primit invitația de a-și asuma rolul pe care încă îl deține.

Amintim între acestea: transparența actului de guvernare, demararea procesului de depolitizare în sănătate, aducerea de profesioniști la casele de asigurări de sănătate și demararea procedurilor necesare construirii de spitale noi.

În al doilea rând, anunțul privind preluare a interimatului de la Sănătate este făcut fără consultarea USR PLUS. Și aceasta este o dovadă de lipsă de responsabilitate politică într-un moment foarte greu pentru țară.

Florin Cîțu l-a demis unilateral pe Vlad Voiculescu fără nicio evaluare, făcând jocul celor care frânează de trei luni reformele din programul de guvernare pe care l-am agreat și votat împreună.

Alianța USR PLUS își dorește să rămână într-o coaliție de guvernare care își asumă reforme, nu una în care doar le aprobă dar nu le și face.

Cerem de urgență o ședință a Coaliției pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Cîțu”, se arată în comunicatul de presă.