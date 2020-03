Florin Cîțu, pentru Reuters: România are bani pentru 5 luni, fără FMI „în acest moment”

de Adrian N Ionescu , 30.3.2020

România îşi poate acoperi nevoile de finanţare pentru o perioadă de puțin peste 5 luni, dar pandemia coronavirus îi reduce acut veniturile, iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depăşi 5% din produsul intern brut (PIB), a declarat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, luni pentru Reuters.

Ministrul Finanțelor a mai spus că nu are în vedere „la momentul actual” o solicitare de credit de la Fondul Monetar Internaţional în cursul acestui an, atunci când a fost întrebat de reuters în acest sens: “Nu am în vedere acest lucru la momentul actual”.

„Obiectivele pe termen scurt sunt finanţarea deficitului existent, plata pensiilor şi salariilor şi a cheltuielilor medicale, desigur, şi există finanţare pentru ele. Bufferul (rezerva) de finanţare acoperă puţin peste cinci luni”, a spus Florin Cîţu, adăugând veniturile la buget şi că deficitul bugetar va depăşi 5% din PIB, fără să precizeze noua țintă oficială.

Analişti au avertizat că spaţiul fiscal al României necesar pentru a gestiona efectele crizei este limitat pentru că România se confruntă și cu adâncirea deficitului de cont curent, iar măsurile fiscale generoase aprobate înaintea alegerilor locale şi parlamentare din acest an au pus presiuni asupra perspectivelor de rating.

Ministrul Finanțelor a mai estimate că alura grafică a recvenirii economice va fi una în formă de “V” (termen utilizat de analiștii tehnici) în a doua jumătate a anului, pe baza comportamentului actual al multor companii care au decis să îngheţe producţia în loc să facă concedieri.

Reuters amintește datele momentului: 1.952 de cazuri de infecţie cu coronavirus şi 46 decese, declarfarea stării de urgenţă în data de 16 martie şi faptul că Guvernul de la Bucureşti a aprobat un pachet de măsuri în valoare de 3% din PIB, care include garantarea liniilor de credit şi subvenţionarea costurilor cu împrumuturile pentru IMM-uri până la majorarea bugetului pentru sănătate şi acordarea de ajutoare pentru şomaj tehnic.

Florin Cîţu a spus că trimiterea în şomaj tehnic a aproximativ un milion de oameni costă patru miliarde de lei pe lună.