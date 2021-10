Facebook, WhatsApp și Instangram – cădere la nivel mondial

Facebook, WhatsApp și Instangram au picat luni seară la nivel mondial, utilizatorii acestora – printre care, firește, și cei din România – fiind în imposibilitate totală de a le folosi.

Toate cele trei se află în proprietatea Facebook.

Utilizatorii care au încercat să intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost întâmpinaţi cu mesaje privind lipsa conectării “This site can’t be reached” sau “Computer neconectat. Asiguraţi-vă că computerul dvs. are o conexiune activă la internet”, în timp ce pe versiunea de aplicaţie mesajele nu se transmit.

La conectarea pe Facebook, mesajul este “This site can’t be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network Diagnostics”. Acelaşi mesaj apare şi la încercarea de conectare pe Instagram.

Utilizatorii serviciilor Facebook şi ale aplicaţiilor Instagram, WhatsApp şi Messenger nu şi-au putut accesa luni conturile în diverse părţi ale lumii, a informat portalul Downdetector care citează utilizatorii, transmite şi EFE.

Facebook a anunțat pe Twitter că există probleme cu accesarea aplicațiilor și produselor sale. „Lucrăm pentru ca lucrurile să revină la normal cât mai repede posibil și ne cerem scuze pentru orice inconvenient”, este mesajul Facebook.

Primele informații par să sugereze că este vorba de o cădere majoră, la nivel global. Aceasta vine după ce o altă cădere de scurtă durată a Facebook a avut loc vinerea trecută.