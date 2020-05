Eurostat: Economia României, pe locul 13 în UE. Am depăşit Grecia, Portugalia și Cehia

de Marin Pana , 8.5.2020

Economia României se situează pe locul 13 în UE şi reprezintă 1,6% din economia Uniunii, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul 2019 privitor la PIB exprimat în euro (valori nominale). Pe parcursul ultimilor ani, am depăşit Grecia și Portugalia iar rezultatul de anul trecut a ajuns de puțin peste cel consemnat de Cehia (cu observația că toate aceste țări au o populație mult mai mică).

De reţinut poziția țării noastre de lider european al creșterii economice pe ultimii patru ani, avansul de 39,3% fiind cu mult peste valorile înregistrate de țările provenite din fostul bloc estic precum Bulgaria (32,8%), Cehia (30,7%), Ungaria (28,1%) și Polonia (22,9%). Precum și faptul că o parte semnificativă din acest avans a venit pe calea gestionării optime a cursului de schimb, în condiții destul de dificile din perspectiva deficitelor bugetar și de cont curent.

Infografic: Ponderea statelor membre în PIB-ul UE (2019,% din total):

Primele patru economii fac aproape 2/3 din economia UE, dar ponderea lor este în scădere

Pentru referință și poziționarea corectă a țării noastre ca forţă economică în UE, vă prezentăm evoluția din ultimii ani a statelor europene ca valoare a PIB exprimat în euro și pondere în totalul Uniunii, conform celor mai recente date disponibile la Eurostat, cu precizarea că datele provizorii publicate anterior au fost revizuite iar ponderile aduse la zi după Brexit (vezi tabelul).

Se poate observa o concentrare puternică a forței economice, cu o pondere a celor mai mari patru țări de circa 64 în PIB-ul total, dar pe ansamblu în scădere sistematică. Asta cu observația diferenței vizibile dintre perechea Germania și Spania, care au păstrat ponderi cvasiconstante și cea constituită de Franța și Italia, ambele în pierdere de viteză.

Zona Euro are o pondere în ansamblul Uniunii de peste 85% din total și dă tonul general al ritmului de creștere. Peste 80% din creşterea de PIB la nivelul UE a fost realizată în Eurozonă (1.382,4 miliarde euro pe ultimii patru ani, la o creştere per total de 1.710,3 miliarde euro). Asta deși ritmul realizat per total de cele 19 state care utilizează moneda unică (+13,1%) a fost de exact o treime din cel al României.

După marile puteri economice, urmează alte cinci țări cu valori ale PIB cuprinse între 2% și 5% din PIB-ul total al UE și cumulează aproximativ cincime atât din rezultatul economic. Cele cinci țări înseamnă mai mult decât Franța dar mai puțin decât Germania în rezultatul de ansamblu. Pe poziția a doua în acest club select a urcat Polonia, care a depășit Suedia (și) pe fondul devalorizării coroanei suedeze.

Economia României, cât suma dintre baltice și balcanice

România a urcat în prima jumătate a plutonului celor nouă țări semnificative, care trec sau aproape trec pragul de 100 de miliarde de euro dar nu se apropie de 400 de miliarde de euro și reprezintă între 0,7% şi 2,5% din PIB-ul Uniunii. Dată fiind diferența relativ mică față de Finlanda, o ascensiune pe locul 12 ne-ar fi la îndemână pe termen mediu, dacă vom reuşi să revenim rapid din criză și să păstrăm echilibrele macroeconomice.

În fine, cele nouă țări rămase sub pragul de 0,5% din PIB-ul UE, adună per total doar ceva mai mult de o zecime din economia germană, fiind puțin semnificative pentru rezultatele de ansamblu. De reținut, Bulgaria plus Croația, împreună cu cele trei state baltice, reprezintă mai puțin decât economia României.

Ceea ce ar trebui să ne sugereze și care ar putea să fie poziția noastră în regiune, ca alternativă la poziționarea drept piață de desfacere pentru Polonia și Ungaria.