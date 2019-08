Europa Centrală și de Est caută soluții pentru o opri ”exodul talentelor”

de Alexandra Pele , 5.8.2019

Statele din Europa Centrală și de Est (ECE) propun măsuri fiscale radicale pentru tineri, parte a unor programe menite să descurajeze migrația profesioniștilor către Occident, scrie CNBC.

Așa-numitul ”exod al talentelor” diminuează perspectivele economice ale statele din ECE, tinerii profitând disproporționat de mult față de alte categorii de cetățeni de libertatea de mișcare din cadrul blocului comunitar, fiind mai dornici să își găsească un loc de muncă mai bine plătit, într-o țară cu un nivel de trai mai mare.

Guvernul polonez a eliminat integral impozitul pe venit datorat de aproximativ două milioane de tineri angajați. Legislația care a intrat în vigoare la începutul lunii își propune să descurajeze migrația.

Premierul Mateusz Morawieck a avertizat că 1,7 milioane de polonezi au părăsit țara în ultimii 15 ani. ”Este ca și cum ar fi plecat jumătate din populația Varșoviei”, le-a spus el parlamentarilor, precizând că este o ”pierdere uriașă” pentru Polonia.

Angajații polonezi care au sub 25 de ani și câștigă sub 85.500 de zloți (22.207 dolari) pe an nu vor mai datora impozit pe venit. Salariul mediu din Polonia este de circa 60.000 de zloți pe an.

O inițiativă similară este discutată și în Croația, unde autoritățile au propus eliminarea impozitului pe venit pentru angajații de sub 25 de ani și reducerea la jumătate pentru cei cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani. Măsurile ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor.

Specialiștii sunt de părere că deși astfel de politici publice pot descuraja migrația, acestea nu rezolvă problemele de la baza acestui fenomen.

Prianthi Roy, analist al economist Intelligence Unit, spune că reducerile fiscale pentru tineri își propun să atenueze tensiunile de pe piața muncii. Aceasta este însă afectată și de declinul natalității sau de refuzul guvernelor de a permite accesul migranților. Împreună, aceste lucruri vor destabiliza raportul ”de dependență” dintre angajați și pensionari.

”Până la urmă, va începe să afecteze echilibrul fiscal și creșterea economică. Prin urmare, atingerea nivelului de trai din Vest nu va fi posibilă”, avertizează Roy.

În 2017, aproape 17 milioane de persoane din UE s-au mutat într-un alt stat membru, iar 32% dintre aceștia aveau vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, potrivit unui raport oficial.

Germania și Marea Britanie s-au numărat printre cele mai populare destinații alese de tinerii migranți. În topul țărilor de origine se află România, Polonia, Italia și Portugalia.

Cetățenii cu educație superioară au preferat zonele urbane din nordul UE, din state precum Suedia, Irlanda, Estonia sau Danemarca.

”Nu este vorba doar despre salariu. S-ar putea ca tinerii să își dorească să se mute în străinătate pentru a avea parte de o nouă experiență culturală sau pentru că pur și simplu nu își pot imagina un viitor pe termen lung la ei în țară”, a precizat Otilia Dhand, vicepreședinte al companiei de cercetare Teneo Intelligence.

”Soluțiile politice găsite nu abordează problema de bază a migrației”, a adăugat ea.