Bursa de Valori București și Envisia – Boards of Elite lansează parteneriatul pentru excelența șefilor companiilor listate

de Adrian N Ionescu , 5.7.2021

Reprezentanții companiilor cotate la Bursa de Valori București (BVB), dar și ai altor entități active în piața de capital, vor putea participa, începând cu 13 octombrie 2021, sesiunile de sporire a competențelor consiliilor de administrație organizate în virtutea parteneriatului Envisia – Boards of Elites cu BVB.

Cursurile practice special pregătite de echipa Envisia – Boards of Elite în cadrul acestui parteneriat și sesiunile de pregătire vor aborda teme precum:

rolul și responsabilitățile board-urilor și ale membrilor în consiliile de administrație,

aspectele legale și instituționale ale guvernanței,

rolul comitetelor de audit, risc,

nominalizare și remunerare, precum și alte subiecte strategice – spune un comunicat al Bursei, emis luni.

Envisia Boards of Elite este prima școală de afaceri din România destinată pregătirii membrilor din consiliile de administrație, oferind educație de ultimă generație dedicată președinților, directorilor independenți, directorilor neexecutivi, nivelului C-Suite și profesioniștilor de înaltă calitate, prin parteneriate locale și internaționale de prestigiu.

„Aducem prin acest proiect excelența în educație derivată din cercetarea comună Envisia-Henley Business School pe piața de capital din România. Este o bucurie să ne parteneriem cu Bursa de Valori Bucuresti, un hub al ambiției antreprenoriale românești”, a spus Carmen Micu, CEO și membru fondator Envisia, la lansarea partenriatului.

Un consiliu de administrație (board) „profesionist, conectat la expertiza globală de ultimă oră, este cea mai bună garanție de succes într-o lume din ce în ce mai incertă și complexă”, a adăugat Carmen Micu.

Pentru a descoperi beneficiile guvernanței corporative

Bursa adaugă o dimensiune în plus prin parteneriatul cu Envisia Board of Elites, la campania de creștere a calității guvernanței corporative a companiilor listate, după ce, în septembrie 2015, a lansat un nou cd în acest scop.

„Un consiliu de administrație gândit strategic, în baza unei expertize diverse și a unui orizont profesional larg, va consolida o direcție de succes deja asumată sau va indica noi direcții de creștere, tocmai pentru că este gândit să maximizeze oportunități”, a spus Adriana Lobdă, membru fondator Envisia, la evenimentul lansării partneriatului.

Piața românească „este gata pentru mai mult, mai bine, mai eficient, mai profitabil; pentru a crește însă în contextul actual al noului «normal» al relansării economice, e nevoie de înțelegerea deplină a contextului, înțelepciune și de acțiune la timp, pentru a fi în avangarda economiei regionale și europene. Ne propunem să punem în îndemâna ambiției locale surse de dezvoltare globală pentru consiliile de administrație, un know how indispensabil în prezent”, a adăugat Adriana Lobdă.

Prin Codul său de guvernanță corporativă al Bursei, conceput de BVB cu sprijinul BERD, caută să sporească încrederea în societățile listate, o bună guvernanță fiind „un instrument puternic de întărire a competitivității pieței”.

Astfel, BVB menține un mecanism bazat pe principiul „aplici sau explici”, prin care se transmit în piață informații clare, exacte și actuale despre respectarea regulilor de guvernanță corporativă de către emitenți.

„Parteneriatul cu Envisia și programul educațional pe care acesta îl implică susțin, într-o formă practică, această viziune a noastră asupra importanței guvernanței corporative pentru toți actorii din piața de capital și ne consolidează poziția pe segmentul de educație, unul dintre pilonii strategiei noastre de dezvoltare”, a spus Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.

Demersul educațional presuiăus de partneriat este menit „să promoveze valorile valorilor unei bune guvernanțe și de stimulare a competitivității consiliilor de administrație”, spune Adrian Tănase, directoruil general al BVB. .

„Scopul final este cât se poate de simplu, obținerea de beneficii pe termen lung pentru întreg ecosistemul creat în jurul unei companii”, a conchis oficialul BVB.

Envisia a lansat în premieră la nivel global, Postgraduate Programme Board Practice and Directorship în parteneriat cu Henley Businees School UK (școală de business cu triplă acreditare, în Europa și SUA: AMBA, EQUIS, AACSB).

Ofensiva Envisia

ENVISIA este partener educațional al unor prestigioase asociații profesionale: CISI – Chartered Institute for Securities and Investment UK, IASE – International Association for Sustainable Economy, AAFBR – Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România, ARIR – Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, ACI România – Asociația Piețelor Financiare, ATR – Asociația Trezorierilor din România, AAF – Asociația Administratorilor de Fonduri, ACJSFB – Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar, etc.

Misiunea Envisia este de a dezvolta, prin educație și servicii specializate, generații de directori care întruchipează profesionalismul, conduita etică și responsabilitatea, adăugând valoare întreprinderilor și comunității. Envisia promovează activ practici de guvernanță corporativă responsabilă, pregătind companiile și consiliile lor de administrație pentru ritmul contemporan al provocărilor curente și viitoare.