Morțile suspecte de la Spitalul Pantelimon: două doctorițe de la ATI, arestate pentru omor cu premeditare – medicii contestă capacitatea procurorilor de înțelege cum se decide un tratament

Cele doctorițe de la Secţia de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Sfântu Pantelimon din Bucureşti acuzate de omor cu premeditare au primit mandat de arestare preventivă pe numele lor. Femeile sunt acuzate de moartea unui pacient de 54 de ani căruia i-ar fi diminuat intenționat doza de noradrenalină, ceea ce a provocat decesul bărbatului.

Anunțul arestării a fost urmat de solidarizarea colegilor de la Terapie Intensivă a spitalului, care au amenințat că-și vor da demisia. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, cel care declara la izbucnirea scandalului că nu crede în acuzații, s-a deplasat la Spitalul Pantelimon și a convins medicii de la ATI să nu demisioneze.

Una dintre cele două doctorițe arestate este inculpată pentru tentativă de omor cu premeditare şi omor cu premeditare, iar cea de-a doua – pentru săvârşirea infracţiunii de omor cu premeditare.

Acuzațiile aduse de procurori

Medicii anestezişti sunt suspectaţi că au scăzut în mod deliberat doza de noradrenalină unui bărbat de 54 de ani, aflat în stare gravă, internat la ATI la Spitalul Pantelimon.

Noradrenalină are un rol esențial pentru funcționarea optimă a organismului în momente de criză și este utiliza în tratamentul de urgență, pentru creșterea sau menținerea tensiunii arteriale.

Faptele, descrise de procurori:

La data de 26.03.2024, ora 16:45, cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (pacient în vârstă de 54 de ani, în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 49/29 mm/Hg), inculpata M.M.A. a încercat să suprime viaţa pacientului prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp), însă decesul victimei nu s-a produs ca urmare a intervenţiei unei asistente medicale care a suplinit deficitul de noradrenalină prin perfuzie.

La data de 04.04.2024, ora 13:17, inculpatele M.M.A. şi P.M., profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (acelaşi pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului declarat la ora 15:00.

Ancheta continuă, reconstituirea faptelor este greoaie din mai multe motive

Alexandru Anghel, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, rezumă faptele din dosar spunând că medicii decideau întreruperea tratamentului vital în cazul unor pacienți cu șanse mici de supraviețuire:” În 4 aprilie, aceeași doctoriță care a redus doza în 26 martie, împreună cu o colegă au redus doza de noradrenalină la același pacient, de data asta de la 20 ml/h, la 1 ml/h, în circa o oră a survenit decesul. Practic e punerea în acțiune a unui plan de a provoca decesul unor pacienți, nu știm pe ce criterii, dar se pare că medicii decideau că un pacient sau altul nu mai are șanse, nu se mai impune continuarea acestei terapii și scădeau brusc doza de noradrenalină, consecința a fost decesul”.

„Ancheta este una deosebit de dificilă, pentru că aceste aparate, injectomatele, care administrau noradrenalina, nu erau alocate pe un anumit pacient, ci existau mișcări nedocumentate ale acestor aparate. Erau duse dintr-un salon în altul, mutate de la un pacient la altul, în funcție de necesități. Noi am avut acces la înregistrările salvate de aceste aparate și am putut, ca în baza acelei fotografii care a circulat și în presă să identificăm un anumit aparat și un anumit pacient”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Parchetului, citat de TvrInfo.

Pe de altă parte, Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, susține că ancheta înaintează greu din cauza încercărilor spitalului de a mușamaliza cazul: „A fost aici o adevărată campanie de amenințare a personalului medical să nu declare nimic. A fost o campanie de ascundere de probe, de modificări de foi de observație și inventar. (…) Injectomatele, nu s-a asigurat trasabilitatea lor. Ei sunt interesați și au fost interesați să îi bage în Terapie Intensivă”.

Cum le apără medicii de la ATI Pantelimon pe colegele acuzate de omor cu premeditare

Șefa secției ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon, medicul Florina Pompilian a făcut mai multe declarații, joi dimineața, sugerând că procurorii și neinițiații nu înțeleg nimic din rolul pe care îl are noradrenalina și cum se folosește aceasta.

„Să ne înţelegem, noradrenalina nu salvează viaţa. Dacă nu are nevoie de nonadrenalină, nu pui unui pacient, nu administrezi. Nu este un medicament care salvează viaţa (…) Noradrenalina nu este un medicament fără de care nu supravieţuieşte bolnavul. Este un medicament care se dă în multe patologii, are rolul de a susţine tensiunea pacientului”, a declarat Florina Pompilian.

Acest dosar al morților suspecte din spital, care a dus la numeroase suspiciuni și sesizări ale familiilor unor pacienți aflați în tratament la Spitalul Pantelimon au făcut că presiunea să fie ”foarte mare” pe cadrele medicale. ”Este inacceptabil să lucrăm în astfel de condiții”, a spus șefa Secției ATI.

”Este o specialitate care este călcată în picioare în momentul acesta. Noi salvăm vieți. Asta facem, atunci când se poate. Nu toți pacienții supraviețuiesc, indiferent ce facem noi”, a mai explicat aceasta.

Colegiul Medicilor, care nu a găsit nicio neregulă, în aprilie: “Trebuie să prevaleze opinia specialiștilor, nu a procurorilor”

Preşedintele filialei Bucureşti a Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că la momentul la care Colegiul a făcut verificări la Spitalul Sfântul Pantelimon „nu s-a găsit nimic în neregulă”.

„Cred că părerea experţilor din domeniul ATI este cea care trebuie să facă diferenţa” spune Poiană. Aceasta subliniază că din comisia de verificare a Colegiului Medicilor a făcut parte şi un anestezist.

„Consider că tot ce a apărut ca informaţie în spaţiul public este foarte grav şi consider că imaginea care se creează sistemului de sănătate este foarte gravă, cred că nu trebuie să extindem asupra întregului corp medical toate aceste acuze, pentru că în marea lor majoritate medicii îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate şi respect faţă de pacient. În momentul în care lucrurile nu stau aşa, nu vom ascunde niciodată adevărul şi consider că acest caz de la Spitalul Pantelimon este un caz extrem de grav şi este un caz extrem de complex care trebuie investigat sub toate aspectele, dar în primul rând sub aspect profesional şi medical şi, din această consideraţie, cred că părerea experţilor din domeniul ATI este cea care trebuie să facă diferenţa. De asemenea, consider că adevărul este singurul element care în acest moment poate să restabilească încrederea şi siguranţa în sistemul de sănătate”, a declarat joi, la spitalul Sfântul Pantelimon, preşedintele Colegiului Medicilor Bucureşti.

Amenințare cu demisia medicilor de la ATI și încetarea activității de urgență a spitalului și stoparea internărilor

Un număr de opt din cei 10 medici rămași în secție după arestarea celor două doctorițe, și-au depus demisia din serviciile de gardă, ceea ce a dus imediat la oprirea internărilor. De asemenea, ei au declarat că își vor depune demisia și vor pleca, a anunțat șefa de la ATI, Florina Pompilian (foto, centru).

După sosirea minsistrului Sănătății, cei opt au revenit asupra deciziei, iar Florin Pompilian a declarat:

„Este o situaţie de criză, nu putem să renunţăm aşa, dintr-o dată şi suntem dispuşi să ne continuăm cu efort activitatea, cu rugămintea să ne lăsaţi să ne facem treaba. Pentru toată mass media. Nu amestecăm procesul penal. Cine e vinovat să plătească, dacă se va demonstra. Dar suntem oameni care ne desfăşurăm activitatea în mod corect. Noi asta facem, salvăm oameni, deocamdată facem gărzi, vedem cât de severă va fi presiunea, pentru că nu se poate lucra în astfel de condiţii. Nu şantajăm pe nimeni”.

Ministrul Rafila refuză să demisioneze, sperând că scandalul se încheie cu plecarea managerului

Managerul spitalului și-a dat demisia joi, după ce ministrul Sănătății i-a acest lucru miercuri.

În ceea ce-l privește pe Alexandru Rafila, acesta spune că nu are de ce să demisioneze, deși cazul este fără precedent în România, acuzele procurorilor sunt categorice, iar el nu le contrazice, și au apărut chiar voci din interiorul sistemului ce susțin că minsitrul ar trebui să plece.

„Eu nu am de ce să-mi asum personal această situaţie pentru că acolo este vorba de o infracţiune care presupune un omor premeditat şi într-o astfel de situaţie nu cred în niciun fel că este responsabilitatea mea sau a Ministerului Sănătăţii pentru astfel de acuze. Deci din punctul ăsta de vedere nu am de ce să demisionez, noi avem foarte multe proiecte, reconstruim sistemul de sănătate, reformăm sistemul de sănătate, aşa că chestiune care pune în dubiu pentru că a creat foarte multă emoţie, dar demisia pentru ceva pe care nu puteam în nicun fel nici să controlăm, nici să influenţăm… pentru că încă ceva, e un lucru pe care vă rog să-l reţineţi: nimeni nu poate interveni în ceea ce priveşte decizia medicală individuală a medicului, nu poate nici ministrul Sănătăţii, nici managerul institutului, este decizia lui profesională”, a afirmat Alexandru Rafila întrebat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Managerul al Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi: Ministrul Sănătăţii trebuie să-şi prezinte demisia de onoare. Normalitatea trebuie să caracterizeze această ţară

”Justiţia va hotărî adevărul. Fără a avea nicio tentă politică, ministrul Sănătăţii, domnul profesor dr. Alexandru Rafila, trebuie să-şi prezinte demisia de onoare, aşa cum au procedat directorul medical şi ulterior, managerul Spitalului Pantelimon. Normalitatea trebuie să caracterizeze această ţară. Domnule ministru, puteţi să ne trimiteţi controale şi Corpul de Control al ministrului Sănătăţii, dar există onoare şi demonstraţi că vă caracterizează”, a afirmat managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, Florin Roşu.

Medicul Florin Roşu a candidat pe listele Alianţa Dreapta Unită (USR + Forța Dreptei + PMP) la Consiliul Local Iaşi, din partea PMP, reuşind să acceadă în consiliu.

Spitalul pe care îl conduce se află în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, instituţie condusă de liberalul Costel Alexe.

