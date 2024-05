Colegiul Medicilor, despre decesele de la Spitalul Pantelimon: Niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la protocoale

Nu a existat niciun fel de suspiciune privind vreo abatere de la protocoalele de tratament sau că cineva ar fi suprimat în mod deliberat viaţa vreunui pacient, este concluzia anchetei pe care Colegiul Medicilor a efectuat-o la Spitalul Pantelimon din București pentru a elucida acuzația unei asistente în legătură cu 17 decese de la Secția de Terapie Intensivă.

Rezultatele au fost prezentate miercuri, de preşedinta Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB), Liana Pleş.

„Din dosarele pe care le-am avut am urmărit în primul rând discuţia cu medicii pe fiecare dosar pentru că trebuie să vă spun că în unele cazuri au fost implicaţi mai mulţi medici, de la doi până la şase medici din aceeaşi secţie. Ceea ce ar fi presupus ca toţi cei şase medici ar fi avut un comportament care medical sau profesional nu era adecvat”, a declarat Liana Pleş, citată de News.ro.

În timpul investigației au fost audiaţi 23 de medici din spital și au fost analizate documentele legate de cei 17 pacienți, pentru a lămuri cu exactitate situația medicală a acestora și respectarea protocoalelor aferente, a mai spus Liana Pleș:

„Comisia a analizat caz cu caz toate cele 17 cazuri de decese şi a audiat 23 de medici, respectiv toţi medicii din secţia de ATI, dintre care bineînţeles că am reţinut pe cei care au fost prezenţi şi în legătură cu cazurile respective. Comisia a constatat că toate cazurile, absolut toate cazurile care au ajuns în ATI, reprezentau cazuri critice în stare foarte, foarte gravă, majoritatea transferuri din alte secţii ale spitalului, unele după mai multe luni de spitalizare. Câteva care au venit deja cu stop resuscitat sau neresuscitat din afara spitalului şi într-un caz, a fost vorba şi de un transfer dintr-un alt spital, al unui caz depăşit, al unui caz foarte grav care s-a prăpădit în aceeaşi zi”

Concluzia Colegiului: Au fost respectate toate protocoalele

Președinta Comisiei de Disciplină a declarat miercuri că au fost respectate toate protocoalele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, de către toți medicii:

„Noi am analizat întreaga evoluţie, întregul parcurs al fiecărui pacient în spital şi bineînţeles că ne-am focalizat pe momentul incriminat. (…) Am verificat dacă există protocoale ale Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, care ştiţi foarte bine sunt cele care trebuiesc respectate de către toţi medicii în activitatea profesională şi dacă aceste protocole sunt cunoscute şi de asemenea am verificat punctual consemnările din foaia de observaţie, respectiv dacă dozele administrate au fost în concordanţă cu indicaţiile, dacă au fost ajustate sau dacă s-au adaptat situaţiei clinice la fiecare pacient.

Din această analiză în toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la aceste protocoale sau că cineva în mod intenţionat, mai ales că în unele cazuri sunt consemnări din partea mai multor medici chiar în aceeaşi zi ar fi făcut un act deliberat de a suprima sau de a reduce în scopul criminal”, a mai declarat Liana Pleş.

„Acuzațiile de la Spitalul Pantelimon au adus grave prejudicii relaţiei de încredere între medic şi pacient”

„Este o situaţie fără precedent, o situaţie care a adus grave prejudicii relaţiei de încredere între medic şi pacient şi consider că noi, la Colegiul Medicilor Bucureşti, avem datoria, avem responsabilitatea de a veghea ca actul medical să se desfăşoare în condiţii corecte, ca actul medical să fie făcut în folosul pacientului. Este de asemenea adevărat că ori de câte ori există informări sau sesizări care au de-a face, cel puţin cum a fost în această situaţie, cu decesul unor pacienţi sau cu alte situaţii critice, ele trebuiesc lămurite şi cel care trebuie să primeze întotdeauna este adevărul. Fără adevăr, fără comunicare, fără comunicare corectă şi echidistanţă, fără transparenţă, nu putem merge mai departe”, a mai explicat Cătălina Poiană.

„Medicii și-au făcut datoria”

„Este adevărat că absolut toţi cei care greşesc trebuie să plătească. Deci întotdeauna greşelile trebuiesc recunoscute, corectate şi cei care fac aceste greşeli trebuie să răspundă. Dar în acelaşi timp, ca şi Colegiu al Medicilor din Municipiul Bucureşti, suntem aici ca, dincolo de vegherea actului medical, să respectăm onoarea corpului medical şi considerăm că în condiţiile în care ceea ce s-a cercetat aici dovedeşte că actul medical a fost un act corect, că medicii şi-au făcut datoria şi nu uitaţi, vorbim despre medici din ATI, medicii din ATI sunt medici a căror încărcare profesională şi grad de burnout este ieşit din comun, este una dintre specialităţile deficitare în toate spitalele din Bucureşti, presiunea care este exercitată asupra medicilor din anestesie şi terapie intensivă este una de excepţie, este una dintre cele mai grele şi cu mare responsabilitate dintre specialităţile medicale”, a mai transmis Cătălina Poiană.

Acuzațiile care au dus la deschiderea anchetei

Mai multe anchete au fost demarate, inclusiv una penală, după acuzaţii referitoare la decesul mai multor pacienţi, în doar câteva zile, în Secţia ATI a Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon Bucureşti, din cauza administrării necorespunzătoare a unui medicament.

Managerul Spitalului Pantelimon din Bucureşti, Bogdan Socea, a declarat pe 12 aprilie că, în urma verificărilor preliminare referitoare la situaţia din Secţia Terapie Intensivă (ATI), nu au fost constatate date care să ateste o viciere a tratamentului. De asemenea, a spus acesta, decesele înregistrate în unitatea medicală, inclusiv cele produse în perioada despre care o asistentă de la ATI că s-au redus intenționat dozele unui medicament vital, nu puteau fi evitate.

Conducerea Spitalului ”Sfântul Pantelimon” din Capitală a deschis o anchetă internă după acuzaţiile că 20 de pacienţi internaţi la Terapie Intensivă au murit, în decurs de patru zile, întrucât unii dintre medici ar fi dispus scăderea dozei de noradrenalină administrată.

Corpul de Control al ministrului Sănătăţii a transmis concluzii preliminare, precizând că verificările au vizat doar activitatea administrativă a unităţii. „Sesizările au la bază o comunicare defectuoasă”, au transmis reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Un dosar penal a fost deschis și se află în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la infracţiunea de omor, după ce au apărut acuzațiile că 17 pacienţi internaţi la Secţia de Anestezie-Terapie Intensivă a spitalului au murit în decurs de doar patru zile, după ce medicii au decis reducerea dozei unui medicament.

Trei angajaţi ai unităţii medicale au fost audiaţi, s-a făcut cercetare la faţa locului şi au fost ridicate documente.

