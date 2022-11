Donald Trump și-a anunțat marți seară candidatura pentru nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidențiale din în 2024.

„Pentru a face America din nou mare și glorioasă, în seara asta îmi anunț candidatura la președinte al Statelor Unite”, a spus Trump din sala de bal a clubului său Mar-a-Lago din Palm Beach. Jurând că îl va învinge pe Joe Biden în 2024, el a declarat: „Epoca de aur a Americii este chiar înainte”.

Anunțul neobișnuit de timpuriu al lui Donald Trump – campania internă se lansează de obicei cu un an înainte de alegeri – pune încurcătură Partidul Republican, care are suficienți alți candidați la nominalizare, scrie The Guardian. Între aceștia, guvernatorul Ron DeSantis, fostul vicepreședinte Mike Pence sau senatorul Ted Cruz.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, pare să întrunească consensul între republicanii care nu sunt interesați să-i mai ofere lui Donald Trump o șansă la Casa Albă.

Procedura de desemnare a candidaților în alegerile prezidențiale

Chiar dacă fostul președinte și-a anunțat intenția de a candida din nou la președinția Statelor Unite, pentru a fi efectiv pe buletinul de vot, va trebui să câștige nominalizarea Partidului Republican (cu excepția cazului în care ar candida ca independent).

Drumul pentru a deveni unul dintre nominalizații la președinția principalelor partide poate fi lung și anevoios: De obicei, cursele interne încep cu cel puțin un an înainte alegeri, în acest caz înainte de noiembrie 2023, deoarece alegerile sunt în noiembrie 2024.

Fiecare candidat de partid este ales printr-o serie de competiții interne- alegerile primare. Ele funcționează ușor diferit, dar servesc aceluiași scop – să permită alegătorilor să aleagă pe cine cred că partidul ar trebui să susțină.

Fiecărui candidat i se atribuie un număr de delegați proporțional cu numărul de voturi pe care le-a câștigat în fiecare stat american. Acei delegați voteze pentru candidații propriului partid la convenția de nominalizare.

Anchetele care încă îl vizează pe Donald Trump

Donald Trump este anchetat în câteva dosare, negând în mod repetat că a comis abuzuri. Aceste investigații ar putea avea un impact major, atât în plan personal, cât și politic. Investigațiile în curs care ar putea juca un rol important în campania sa de realegere sunt:

Mar-a-Lago: Departamentul de Justiție analizează sustragerea de documente guvernamentale de la Casa Albă – unele etichetate ca fiind extrem de secrete – care au fost apoi duse la proprietatea lui Trump din Florida, după ce acesta a părăsit mandatul.

New York: Există două anchete- una civilă și cealaltă penală – care vizează relațiile comerciale ale Organizației Trump, compania imobiliară a familiei.

Revolta de la Capitoliu: O comisie din Congres a examinat presupusul rol al lui Donald Trump în atacul de anul trecut asupra Capitoliului. Departamentul de justiție desfășoară o anchetă penală separată – dar nu este clar în ce măsură Donald Trump este o țintă în anchetă.

Georgia: Există o anchetă penală cu privire la presupusele tentative de a anula rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. Nu se știe dacă Donald Trump este investigat direct, dar unii dintre aliații săi sunt obiect al anchetei.

***