Disney+ blochează, ”din considerente rasiste”, accesul copiilor la filme precum Pisicile Aristocrate, Dumbo sau Peter Pan. Conturile pot fi accesate numai de către adulți

de Razvan Diaconu , 26.1.2021

Platforma de streaming video Disney+ a blocat accesul copiilor sub 7 ani la vizionarea unor filme clasice de animaţie, precum „Pisicile aristocrate”, „Dumbo” sau „Peter Pan”, din cauza unor scene considerate a conţine stereotipuri ori prejudecăţi rasiale, informează Daily Mail.

Aceste filme nu mai sunt afişate în secţiunea pentru copii a platformei, dar pot fi accesate de pe un cont de adult, însoţite de un avertisment referitor la „descrierile negative” prezente în respectivele animaţii, precizează compania Disney.

„Acest program include descrieri negative și/ sau tratament necorespunzător aplicat unor persoane sau obiceiuri”, este mesajul prezent la începutul filmului. „Aceste stereotipuri erau greșite atunci și sunt greșite și acum. În loc să înlăturăm acest conţinut, vrem să recunoaștem că el are un impact nociv, să învățăm din acest lucru și să lansăm o dezbatere pentru a crea împreună un viitor mai tolerant”, se arată în mesajul celor de la Disney.

În octombrie anul trecut, Disney a actualizat avertismentul cu privire la conținutul rasist din unele filme clasice de animație – atunci când sunt redate pe platforma de streaming, animații precum Dumbo, Peter Pan, Pisicile Aristocrate şi Cartea Junglei afișează respectivul avertisment despre stereotipuri.

„Pisicile Aristocrate” caricaturizează „în mod rasist” persoanele asiatice

La un moment dat, în Pisicile Aristocrate, în scena în care personajele cântă celebra melodie „Everybody wants to be a cat”, apare o pisică cu „chipul galben”, care cântă la pian cu bețișoare chinezești pentru mâncare.

„Pisica este o caricatură rasistă a persoanelor asiatice care afişează trăsături stereotipe exagerate, de genul ochilor oblici şi dantura proeminentă. Pisica are un foarte strident accent englezesc şi o voce care aparţine unui actor alb, în timp ce cântă la pian cu beţişoare chinezeşti”, explică cei de la Disney, care adaugă că versurile batjocoresc limba chineză şi tradiţii din Shanghai sau Hong Kong.

”Dumbo” şi batjocorirea americanilor de culoare



În acest film de animaţie există o scenă în care Dumbo întâlneşte un grup de ciori pe al cărui lider îl cheamă Jim Crow, un stereotip rasial care reprezintă numele generic al afroamericanului lipsit de inteligenţă care cântă şi dansează, temă preluată în spectacolele în care un alb îşi vopsea faţa şi mâinile pentru a imita un negru.

În plus, legile Jim Crow sunt legile segregaţioniste aplicate în SUA în perioada 1876-1964 şi îndreptate împotriva americanilor de culoare.

”Peter Pan” îşi bate joc de amerindieni

Filmul de animaţie Peter Pan amerindienii sunt şi ei portretizaţi într-o manieră stereotipă care nu reflectă nici diversitatea şi nu reprezintă nici tradiţiile culturale autentice ale acestei populaţii, susţine compania Disney.

„Filmul îi prezintă (pe amerindieni) vorbind o limbă neinteligibilă. În plus, aceştia sunt deseori numiţi drept «piei-roşii», un termen jignitor”, conform Disney.

De asemenea, la un moment dat Peter Pan şi Băieţii Pierduţi se angajează într-un dans în timpul căruia fac mişcări exagerate şi poartă peruci indiene, o bătaie de joc la adresa imaginii şi culturii amerindienilor”.