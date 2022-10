Deschiderea unei firme în România. Ghid explicativ în 24 de pași

Pentru deschiderea unei firme în România trebuie să parcurgeți o serie de pași. Din acest articol veți afla ce trebuie să faceți pentru a înființa o firmă la noi în țară.

Capitalul social necesar pentru deschiderea unei firme în România

1. Este important să știți că, dacă până acum 2 ani era nevoie de un capital social de minimum 200 de lei pentru a deschide o societate cu răspundere limitată (SRL) în România, suma a fost redusă acum la 1 leu.

Începând cu data de 5 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social.

Aceasta prevede înlăturarea cerinței cu privire la capitalul social minim de 200 de RON la constituirea unei societăți cu răspundere limitată. Valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mică de 1 leu, prevede noua lege.

Deschiderea unei firme în România – pașii necesari

Pentru a înregistra și autoriza o societate cu răspundere limitată, o societate în nume colectiv sau în comandită simplă trebuie să parcurgeți următoarele etape explicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului:

2. Se completează o cerere de verificare a disponibilității numelui de firmă dorit și de rezervare a denumirii firmei. Cererea trebuie să includă 3 denumiri în ordinea preferințelor. Dacă este cazul, se depune și o cerere de verificare a disponibilității și de rezervare a emblemei.

Deschiderea unei firme în România – Modalități de transmitere a cererii:

a) online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online

b) formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesită utilizarea unei semnături electronice)

c) e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)

d) la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor; Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

Cererea de înregistrare a firmei

3. Următorul pas este completarea cererii de înregistrare (original) – formularul îl găsiți aici.

4. Se completează Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular.

5. Pentru deschiderea unei firme în România este nevoie să se completeze și declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

a) persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);

b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original).

6. Trebuie depusă / trimisă și dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei. Dovada verificării și a rezervării firmei și, după caz, a emblemei, poate fi depusă în original, în format letric sau transmisă prin mijloace electronice.

Obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT (oficiul registrului comerțului), în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (de exemplu: în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv).

7. Dacă este cazul, trebuie prezentat acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acordul pentru utilizarea denumirii poate fi depus în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice.

Actul constitutiv necesar pentru înființarea unei firme în România

8. Pentru deschiderea unei firme în România este necesar și actul constitutiv (în original). Modelele de acte constitutive (SRL asociat unic, SRL mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv) le găsiți aici.

Actul constitutiv trebuie încheiat în una dintre următoarele forme, la alegerea părţilor:

a) în forma unui înscris sub semnătură privată;

b) în forma unui înscris sub semnătură privată atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului, în condiţiile Legii nr. 51/1995, cu modificările și completările ulterioare;

c) în forma unui înscris sub semnătură privată certificat de ORCT, la cererea părţii;

d) în forma autentică, în cazurile prevăzute de lege.

Actul constitutiv va avea forma autentică pentru SNC (societate în nume colectiv) şi SCS (societate în comandită simplă). În cazul SRL forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil.

Deschiderea unei firme în România – documentele necesare

9. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar.

Documentul care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare poate fi orice înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare, în original, sau, după caz, în copie certificată de parte sau în copie legalizată.

10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii), cu excepția societăților cu răspundere limitată – detalii găsiți aici.

11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire. În cazul în care printre acestea se afla şi imobile, trebuie inclus certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate).

Acte necesare la deschiderea unei firme în România

12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi.

13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificată de parte).

Foto: geralt / pixabay.com

14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original).

Specimenul de semnătură al administratorilor, membrilor directoratului, precum şi al altor persoane cu puteri de reprezentare a societăţii, trebuie depuse în original, în formele prevăzute de lege.

Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura, sau în formă autentică la notarul public.

Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a reprezentanţilor societăţilor, se poate face prin prezentarea la registrul comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, persoană fizică. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a profesionistului.

Cazierul fiscal, necesar la înființarea unei firme

15. După caz, poate fi nevoie și de o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original. Traducerea trebuie realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură este legalizată de un notar public.

16. Pentru deschiderea unei firme în România este nevoie și de cazierul fiscal (informaţiile din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi, care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal – în original).

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.

17. Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată).

Pentru fondatorul persoană juridică română, informațiile privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, sunt obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu.

În cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente se vor depune extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original.

Deschiderea unei firme în România – când e nevoie de avizul asociației de proprietari

18. Este necesar și avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular – tip – original).

În cazul societăților, avizul nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii, declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.

Deschiderea unei firme în România – alte documente necesare

19. Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată).

20. Dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, precum și dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, și avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată).

21. Dacă este cazul, pentru deschiderea unei firme în România e posibil să aveți nevoie și de dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei persoane juridice este semnată de reprezentantul legal al acesteia, desemnat prin actul constitutiv, sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială, ori de către oricare asociat/acționar/membru ori de un împuternicit al acestuia.

Cererea de înregistrare se poate semna, în calitate de reprezentant, și de către persoanele autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea persoanelor juridice.

Plata tarifului legal la înființarea unei firme

22. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – detalii găsiți aici; formular – tip; model orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată).

23. Pentru deschiderea unei firme în România aveți nevoie și de dovezile privind plata tarifului legal – tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Tariful legal poate fi achitat în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

Dacă s-a optat pentru transmiterea prin poștă a documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului se percepe un tarif de 7,68 lei.

Pentru achitarea tarifelor legale aferente serviciilor prestate prin virament bancar/ordin de plată, se vor utiliza conturi de aici.

Unde se depun documentele necesare pentru deschiderea unei firme în România

24. Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la oficiul registrului comerțului direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.

Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.

La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.

În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate al solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT trebuie să fie tehnoredactate de către solicitant în limba română și să fie lizibile, fără ştersături sau adăugări. În caz contrar riscați ca solicitarea pentru deschiderea unei firme în România să fie respinsă.

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Deschiderea unei firme în Italia. Ghid pentru antreprenori în 11 pași

Deschiderea unei firme în Spania. Îți lansezi compania în 4 zile

Deschiderea unei firme în Anglia. Ghid simplu în 14 pași

Deschiderea unei firme în Germania. Ghid simplu în 7 pași