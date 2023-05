Declarație de presă – Siegfried Mureșan: Parlamentul European a votat asistența macrofinanciară de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova:

„Plenul Parlamentului European tocmai a votat, cu largă majoritate, asistența macrofinanciară de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Decizia a fost adoptată cu 561 voturi pentru, 43 împotrivă și 20 abțineri, ceea ce arată, din nou, că Parlamentul European este unit în a ajuta Republica Moldova.

Sunt bucuros că am adoptat rapid acest nou sprijin financiar. Era esențial ca noua asistență să fie aprobată fără întârziere pentru ca banii să ajungă cât mai repede în Republica Moldova, în a doua parte a acestui an.

Tocmai de aceea, ca raportor pentru avizul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European privind acest sprijin, am recomandat colegilor să avizăm decizia de asistență în forma propusă de Comisia Europeană, fără a depune amendamente. Astfel, am reușit să avizăm ajutorul financiar în Comisia pentru bugete încă din data de 17 aprilie. Acest lucru a permis și Comisiei pentru comerț internațional să aprobe rapid sprijinul, pe 27 aprilie, iar astăzi am putut să dăm deja votul final în plenul Parlamentului European.

Republica Moldova avea nevoie urgentă de această nouă asistență macrofinanciară pentru a-și asigura stabilitatea macroeconomică și pentru a lua noi măsuri de sprijin pentru oameni. Din suma totală a asistenței, 45 de milioane de euro sunt fonduri nerambursabile, iar 100 de milioane de euro sunt credite în condiții avantajoase. Banii vor fi virați în două tranșe, în trimestrele III și IV din acest an.

Moldova este stat candidat la Uniunea Europeană și are nevoie de cât mai mult sprijin din partea noastră pentru a continua parcursul european, în paralel cu gestionarea tuturor provocărilor care se confruntă, precum rata crescută a inflației, creșterea prețului la energie determinată de șantajul cu gaz din partea Federației Ruse, dar și gestionarea amenințărilor de securitate generate de situația din regiune. De aceea, trebuie să continuăm și să creștem sprijinul pentru autoritățile de la Chișinău fiindcă numai ajutând Republica Moldova să rămână stabilă și să continue integrarea europeană, putem garanta siguranța la granițele noastre și în interiorul Uniunii Europene.”

