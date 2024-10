Datoria publică a României a urcat la 52% din PIB în iulie. Prognozele oficiale indică o creștere accelerată în următorii 5 ani

Datoria publică a României a urcat la 52% din PIB la sfârșitul lunii iulie, de la 48,8% din PIB la sfârșitul lui 2023, respectiv 35,1% din PIB în 2019.

Proiecțiile oficiale indică o creștere accelerată a datoriei publice, la peste 60% din PIB în perioada 2028-2030.

O consecință nefavorabilă a acestei traiectorii este creșterea costurilor cu dobânzile până la 3,5% din PIB în 2031.

Datoria publică a României a urcat în iulie la 876,3 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Împrumuturile în valută au ajuns la o pondere de 54,1% din datoria publică. Evoluția este o consecință a faptului că nevoile de finanțare ale statului au crescut atât de mult (deficitul bugetar ar putea fi de 8% din PIB anul acesta, la care se mai adaugă împrumuturile din urmă care ajung la scadență și care trebuie refinanțate în 2024) încât acesta nu poate fi absorbit de piața internă. Guvernul a împrumutat până acum echivalentul a 16 miliarde de euro de pe piețele internaționale.

154,9 miliarde de lei – sumele împrumutate de stat în primele șapte luni

Conform rapoartele MF, ”planul de finanțare revizuit pentru anul 2024 a fost acoperit în proporție de 71% până la data de 31 iulie 2024”. Mai exact, statul a împrumutat în primele șapte luni ale anului 154,9 miliarde de lei.

Datoria va accelera și va depăși 60% din PIB în 2028

Conform estimărilor Guvernului, schițate în Planul Fiscal-Structural pe Termen Mediu (PFSTM) prin care România se angajează să reducă deficitul bugetar de la 7,9% din PIB în 2024 la 2,5% din PIB în 2031, nivelul datoriei publice ar urma să crească semnificativ în următorii cinci ani.

Dacă pentru 2024, estimarea executivului este că datoria publică a României se va situa la 52,2% din PIB, în 2029 se va atinge un maxim cu aproape zece puncte procentuale mai mare, respectiv 61,2% din PIB, urmând ca până în 2031 să scadă iar sub pragul de 60% din PIB prevăzut de tratatele europene.

Nivelul datoriei publice este important deoarece chiar dacă aceasta este rostogolită an de an, România plătește totuși an de an dobânzile aferente acestor împrumuturi.

În primele opt luni din 2024, spre exemplu, de la bugetul general consolidat s-au plătit dobânzi în valoare de 22,8 miliarde de lei, echivalentul a 1,3% din PIB, în creștere cu 15,6% față de aceeași perioadă din 2023.

Din estimările Guvernului, creșterea datoriei publice va duce la o creștere semnificativă a acestor costuri.

Dacă în 2024 și în 2025 se vor menține la circa 2% din PIB, din 2028 vor depăși 3% din PIB, iar în 2031 ar urma să atingă un nivel record de 3,5% din PIB.

