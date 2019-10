Dan Bucșa, UniCredit: Evoluția finanțării economiei locale – ce merge prost și ce îngrijorează

Teoria potrivit căreia România a avut de câștigat de pe urma lansării ”tiparniței de bani” în Europa, lichiditatea din piață generând o scădere a costurilor de împrumut este falsă. Singurele state care au beneficiat de o reducere a primei de risc au fost cele care au promovat politici fiscale solide.

România nu face parte din această categorie, bătând pasul pe loc în ultimii șase ani și fiind singurul stat din regiune care nu a beneficiat de o îmbunătățire a rating-ului suveran, argumentează Dan Bucșa, economist-șef pentru Europa Centrală și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra.

”Mai multă lichiditate în piață de la Fed, de la BCE nu a dus la niște spread-uri de credit mai mici (diferența dintre dobânzile la bondurile germane/ americane și cele ale statelor din regiune, n.r.). Ce a dus la prime de risc mai mici a fost performanța politicilor locale, mai ales a politicilor fiscale”, a declarat Dan Bucșa, miercuri, la o întâlnire cu presa.

Un exemplu în acest sens este Croația, o țară cu o datorie în PIB de peste 70%, care a avut ani de zile deficitul undeva la 6-7% și care a trecut prin cea mai lungă recesiune pe timp de pace din istoria Europei.

Croația și-a redus deficitul la zero și automat spread-ul s-a redus și el de undeva de la 4%, la sub 2%. Are rating mai prost decât noi, dar plătește mai puțin pe datorie și plătește mai puțin pentru că și-a ajustat deficitele”, a comentat economistul.