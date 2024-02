Damen Galați construiește pentru marina portugheză o navă multifuncțională cu centru pilotare drone

Marina portugheză a încheiat un contract cu Damen Shipyards Group pentru proiectarea, construcţia şi echiparea unei nave multifuncţionale de ultimă generaţie, anunță Monitorul de Galați. Contractul a fost semnat de Contraamiralul Jorge Pires şi de Directorul General al Damen Shipyards Group, Jan Wim Dekker.

Proiectul este rezultatul unui proces de licitaţie europeană şi este finanţat de Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR) a Uniunii Europene, care face parte din NextGenerationEU (pachetul de redresare economică pentru a sprijini statele membre ale UE, afectate de pandemia COVID-19).

Damen a dezvoltat această navă multifuncţională de 107 metri lungime pe baza cerinţelor specifice ale Marinei portugheze. A rezultat o platformă cu roluri care includ cercetarea oceanică, căutarea şi salvarea, precum şi ajutorul în caz de urgenţă, în plus fată de operaţiunile de siguranţă maritimă şi de sprijin naval.

În acest scop, nava va fi înzestrată cu un sistem care să lanseze drone şi elicoptere fără pilot.

Nava are o rampă pentru UUV (vehicule subacvatice fără pilot) şi USV (vehicule de suprafaţă fără pilot), precum şi o punte de zbor de 94×11 metri şi hangare pentru UAV (vehicule aeriene fără pilot).

Pe puntea de marfă de 650 metri pătraţi există un spaţiu pentru 12 containere de 6 aproximativ metri în care pot fi instalate sisteme modulare de tip unitate medicală, camere hiperbarice sau echipamente ROV(Remote Operated Vechicles), în funcţie de necesităţi.

„Suntem mândri că am fost selectaţi să construim această navă impresionantă pentru Marina portugheză şi suntem convinşi că această navă va reprezenta o etapă majoră în sectorul naval. Este prima navă de acest tip, cu cel mai înalt randament de lansare şi de gestionare pentru toate tipurile de drone. Rolul multifuncţional al acestei nave va permite Marinei portugheze să dezvolte cele mai solicitante misiuni şi în acelaşi timp, capacitatea de a desfăşura activităţi de cercetare în cele mai adânci zone ale oceanului. De asemenea, marchează relaţia fermă dintre Damen şi Marina portugheză şi prezintă un alt exemplu de cooperare europeană în domeniul industriei de apărare” a declarat Arnout Damen, CEO al Damen Shipyards Group, după ceremonia de semnare a contractului.

Marina portugheză are în prezent două nave în serviciu construite de Damen. Acestea sunt fregatele multifuncţionale NRP Bartolomeu Dias şi NRP D. Francisco de Almeida, din clasa Bartolomeu Dias, cu o lungime de 122 de metri. Ambele nave au servit iniţial în Marina Regală Olandeză (ca fregate din clasa Karel Doorman) înainte de a fi supuse unui program substanţial de modernizare de către Damen şi agenţia olandeză COMMIT (Command Materiel and IT).

