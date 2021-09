Dacian Cioloș: USR PLUS să propună viitorul premier, să ne asigurăm că facem reforme. Reacția premierului: O idee neserioasă

de Vladimir Ionescu , 10.9.2021

Dacian Cioloș a declarat vineri la Cluj că cea mai bună modalitate prin care USR PLUS se poate asigura că vor fi făcute reforme e să propună viitorul premier.

Reacția premierului la declarația lui Dacian Cioloș a venit în scurt timp „E o idee neserioasă. Dacă în direcția asta merg negocierile… E neserioasă”, a spus Florin Cîțu, conform Digi24.

Candidații la funcția de președinte USR PLUS, Dan Barna, Dacian Cioloș și senatorul Irineu Darău s-au întâlnit vineri la Cluj Napoca la o dezbatere organizată de filiala județeană USR PLUS. Dezbaterea precede apropiatele alegeri interne pentru stabilirea conducerii la nivel național a partidului.

”Lansez o ideee care poate părea provocatoare: cea mai bună modalitate prin care să ne asigurăm că putem face reforme e să le spunem celor de la PNL și UDMR să facem noi o propunere de premier care să își asume reformele în numele guvernului. Este Putere de împărțit, Parlamentul, Senatul, Camera Deputaților, astfel că poate exista echilibru de putere. Dacă nu vom avea garanția că putem face reforme, decât să fim un partid umbră al PNL care face ce vrea cu noi, mai bine ne gândim la Opoziție. Anticipatele nu depind doar de noi”, a spus Dacian Cioloș, citat de G4Media.

El și-a întărit declarația câteva minute mai târziu: ”Noi dacă intrăm din nou la guvernare alături de PNL nu este că recâștigăm încrederea în PNL, ci că facem tot ce ținem de noi să aplicăm agenda de reforme. Dacă putem mergem la guvernare, dacă nu – mergem în opoziție. Există sau posibilitatea unei coaliții precum cea de până acum, sau posibilitatea unei colaborări PSD și PNL sau alegeri anticipate. Eu aș începe cu varianta construirii coaliției de guvernare, dar USR PLUS dacă intrăm în jocul acesta ar trebui să aibă garanții că putem face reforme sau încă o dată să punem pe masă un premier de USR PLUS”.

După ce USR PLUS a inițiat moțiune de cenzură, miniștrii USR PLUS și-au dat demisia din cabinet. Premierul Cîțu a revocat din funcții secretarii de stat, prefecții și subprefecții partidului, dar a anunțat că vrea ca USR PLUS să revină la negocieri pentru continoarea guvernării.

USR PLUS acceptă revenirea la guvernare cu o singură condiție: Florin Cîțu să renunțe la funcția de premier.