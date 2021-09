Dacian Cioloș: Miniștrii USR-PLUS se vor retrage din Guvern dacă nu se respectă solicitările noastre

de Razvan Diaconu , 1.9.2021

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, miercuri, la Digi24, că miniștrii formațiunii sale politice se vor retrage din guvern dacă nu sunt respectate solicitările privind desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea noului program “Anghel Saligny”.

„Nu știam că acest subiect va fi pe ordinea de zi suplimentară. Din câte înțeleg, nu are toate avizele, pentru că nu-l are pe cel al Ministerului Justiției și nici pe cel al Transporturilor. Am avut o discuție în coaliție. Convenisem că acest proiect nu intră pe ordinea de zi până nu clarificăm și votul pe desființarea Secției Speciale. Cred că așa se construiește încrederea în coaliție. Dacă ne punem unii pe alții în fața faptului împlinit, astea sunt semnale că nu vrem să construim împreună. Noi vrem să construim împreună.

Rămânem calmi, dar fermi. Vrem că continuăm în această formulă. Nu putem să transformăm Guvernul într-o structură care ia decizii pentru a rezolva probleme interne de campanie în partid”, a spus Dacian Cioloș.

Liderul USR PLUS a precizat că lipsa avizelor de la Justiție și Transporturi pe “Anghel Saligny” nu are legătură cu condiționarea susținerii desființării SIIJ.

“Avizarea Ministerelor nu are legătură cu poziția politică a partidelor. Nu vom folosi acest lucru. N-o să depunem noi moțiune de cenzură, dar colegii noștri se vor retrage din Guvern, dacă nu se respectă ceea ce convenim. Vom avea discuții.

E vorba de o prioritizare politică. Dincolo de «Anghel Saligny», n-am discutat încă lucrurile astea ca să convenim o formă finală. Înainte de a discuta acest program, avem de luni bune subiectul desființării SIIJ, care nu e doar de pasiunea noastră la USR-PLUS. De el e legat și eliminarea MCV, care e legată de intrarea noastră în Schengen”, a afirmat Dacian Cioloș.

Acesta a precizat că va face o propunere în acest sens, că “miniștrii noștri nu mai au ce să caute într-un guvern în care punctele lor de vedere nu mai sunt respectate”.

Ședința de guvern începută la ora 11 a fost întreruptă, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”.

USR PLUS a condiționat adoptarea proiectului de introducerea unor modificări de concept, astfel încât noul program de dezvoltare locală să nu repete erorile și lipsa de eficiență dovedite ale programelor PNDL.

Premierul Cîțu a susținut în permanență că acceptă condițiile USR PLUS, dar niciun acord oficial nu a fost încheiat în Coaliție. În şedinţa de luni a coaliţiei de guvernare s-a stabilit că Programul Anghel Saligny să fie adoptat abia când vor fi prezentate toate detaliile despre proiectele finanţate.

”Şedinţa de guvern a fost suspendată şi va fi reluată la ora 19. Menţionăm că decizia de suspendare a fost luată în contextul începerii noii sesiuni parlamentare”, a transmis oficial Executivul.