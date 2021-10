Cristian Grosu / Game over: predarea clasei politice

Contextul e o rușine pur și simplu:

1, Să nu se fi găsit în România un expert, un ”tehnocrat”, sau un politician cu experiență care să-și asume guvernarea – oricare va fi fost ea, de dreapta sau de stânga?

De la generalul Rădescu în 1944 – imediat după arestarea lui Ion Antonescu – încoace, generalul Ciucă e primul militar care-și asumă un guvern.

2, A fost nevoie de câteva zeci de mii de morți de covid, de compromiterea campaniei de vaccinare și de fracturarea lanțurilor de decizie guvernamentală pentru a ajunge în punctul din care s-a declansat totul cu demiterea ministrului Vlad Voiculescu din guvern:

scoaterea USR de la guvernare și preluarea puterii efective de către suprastructura partinică ce guvernează de facto România.

Ba, chiar de mai înainte: din decembrie anul trecut când generalul n-a fost propus premier tocmai pentru că trebuiau salvate niste aparențe: iar operațiunea de salvare a durat, iată, aproape un an.

3, Toți decidenții par intrați prin efracție în politică: începând cu Klaus Iohannis (care a avut nevoie de derogare de vechime pentru a candida la președinția partidului), continuând cu Florin Cîțu – și el candidat ”derogat” cu mai puțin de 5 ani de politică, și terminând cu generalul Ciucă – care tocmai a împlinit un an, un singur an, de când e politician și membru PNL.

4, Acum se văd roadele modului în care s-a format ”clasa politică” actuală care ocupă scena:

România n-a fost în stare să-și facă o școală de administrație pentru politicieni și funcționari (după modelul ENA al Franței), dar tot ce mișcă în Parlament, prin ministere și Agenții a absolvit lunga listă de ”Academii”, ”Colegii” și Institute de ”securitate națională” – creând un fundament periculos pentru democrație:

Anul trecut, pentru a putea ocupa funcția de șef al Pentagonului, Lloyd Austin (care a trecut ieri pe la București) a avut nevoie de o derogare de la Congresul american: era trecut în rezervă de doar 6 ani, și nu de 7, cât spune legea. Legea americană, care se îngrijește atât de mult ca guvernarea să fie civilă, încât nici în fruntea Pentagonului nu au ce căuta foștii militari decât după 7 ani de civilie.

5, Ca și cum am mai avea nevoie de dovezi, campania de vaccinare și administrarea pandemiei de către structuri militare s-a dovedit a fi un fiasco: am ajuns campionii lumii, la propriu, la rata de decese, iar astăzi nu știe nimeni decât că următoarele luni, sub aceeași comandă, vor fi foarte grele din toate punctele de vedere.

Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, aceeași comandă se așează acum puțin și pe economie și pe administrație și are și de ce: o bună parte din tinerii pensionari din armată, poliție, servicii și jandarmerie s-au angajat în administrație și așteaptă cu arma la picior.

6, Administrație: nu chiar începând de mâine, dar susținerea guvernului Ciucă de către PSD va complica ecuațiile de putere locale. Atunci să vezi meritocrație în administrație.

7, Rămâne de văzut în ce fel această ”structură politică” va stimula sau zădărnici dezvoltarea economiei și adaptarea ei la schimbarea europeană de paradigmă.

Din ce-am văzut, însă, în ultimii 5-6 ani, să nu fie tot un fel de japcă, în care taberele din business se țin în șah folosindu-se de justiție.

8, Dezintegrate, partidele nu mai sunt capabile să articuleze vreun plan de dezvoltare și vreun proiect cu bătaie lungă:

vom asista la aceeași băltire, în care ”Programele” vor fi metode oficiale de mituire a tuturor formelor de electorat, iar așa numita dezvoltare nu se va face în baza unor strategii, ci potrivit listelor de interese economice punctuale.

9, Greul va cădea pe mediul de afaceri civil: pe Educație și pe Sănătate mai multe și mai eficiente proiecte vor ieși din determinarea companiilor cu dare de mână, decât din politicile publice asumate politic. Asta se întâmplă deja.

10, PNL își trăiește anii de pe urmă: decablat de la politica ideologică și intrat doar în logica organizației care administrează beneficiile puterii economice, va avea probleme mari să se deosebească de PSD. De fapt, să se deosebească de suprastructura politică de deasupra celor două partide – care a preluat PNL după fuziunea cu PDL, o formațiune a-ideologică artificială pusă la dispoziția prezidențială încă din primul mandat al lui Traian Băsescu.

Restul e România așa cum o știm: prost administrată, lipsită de viziunea unui leadership responsabil și condusă foarte direct de o clasă de decidenți a căror competență și anvergură scade de la un mandat la altul – provincială în toate manifestările sale și feudală în toată structura sa administrativă.

Există o singură șansă: un mediu de afaceri care, crezând în oportunitățile economice și în forța creativă a românilor care aleg să rămână în România, să găsească soluțiile de-a păstra aici capitalul uman și de a construi în jurul fiecărei idei și de-a se implica chiar și acolo unde ar trebui să fie treaba doar a statului să se implice.

Numai așa avem șansa ca, măcar peste încă o generație, să apară o clasă de conducători nu doar competenți și de bună credință, ci și vizionari.

*

PS: Recomand acest vechi text al lui Sorin Ioniță, scis acum câțiva ani, despre ”pakistanizarea României” – un LINK-AICI