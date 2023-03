Creditarea economiei: ”euroizarea” a continuat și în T4 din 2022 – domeniile care au accesat cele mai mari finanțări

Creditul corporate a avut parte de un final slab de an în 2022, avansul susținut al împrumuturile în euro compensând doar parțial încetinirea ritmului de creștere al creditelor noi în lei accesate de companii. În T4, stocul creditelor în lei a scăzut cu 5,2%, iar cel al creditelor în euro a crescut cu 7,8%, potrivit datelor unui nou raport al Băncii Naționale a României (BNR), care detaliază evoluția pe ramuri economice a creditării.

Acesta arată că stocul creditelor bancare a scăzut în aproape toate sectoarele economice în ultimele trei luni din 2022, excepție făcând agricultura, comerțul și imobiliarele, semn că vânzările de împrumuturi noi nu au ținut pasul cu rambursările de împrumuturi ajunse la scadență.

În funcție de dimensiunea companiilor, T4 a adus o altă surprinză – scăderea stocului creditelor accesate de marile corporații. Acesta a înregistrat un declin de 3,6%, respectiv două miliarde de lei, compensată de finanțările atrase de IMM-uri, în cazul cărora stocul de credite a crescut cu 2,2%.

În funcție de maturitatea reziduală a împrumuturilor, în T4 și în 2022 în general s-a menținut tendința de creștere mai accelerată a creditelor pe termen scurt decât a celor pe termen lung.

Creditele pentru capital de lucru, cu o maturitate de sub un an, au consemnat un avans de 1,8% în T4 (42% în 2022 per ansamblu), față de o scădere de 0,6% a împrumuturilor pentru investiții în T4, respectiv a creditelor cu o maturitate reziduală de peste un an (creștere de 10,4% pentru tot anul 2022).

”Euroizarea” creditării

Dacă în primele trei trimestre din 2022, băncile au acordate credite noi în lei și în euro de 11-12 miliarde de lei, suma a scăzut la 9,2 miliarde de lei în ultimele trei luni ale anului trecut. Creditele noi în lei au scăzut de la 10-11 miliarde în trimestrele precedente la doar 6,9 miliarde de lei în T4.

Contracția a fost parțial compensată de avansul creditului în valută (cu dobânzi semnificativ mai avantajoase), producția de împrumuturi noi fiind de 2,3 miliarde de lei, în creștere cu 25,8% față de trimestrul al treilea din 2022.

Dobânda medie a unui credit corporate nou în leu era de 4,56% în decembrie 2022, față de aproape 10%, costul mediu al unui credit nou în lei.

Sursă: BNR

Evoluția slabă s-a observat și la nivelul soldului creditului corporate. În T4, acesta a înregistrat o creștere de doar 447,4 milioane de lei, față de 7,4 miliarde în T3, 12,7 miliarde în T2 și 9 miliarde în T1.

De cealaltă parte, cea mai abruptă scădere a soldului creditelor acordate s-a înregistrat în rândul companiilor de utilități (care au avut de altfel un an foarte bun până atunci), de aproape un miliard de lei (-7,5%), construcții (-405 milioane, -3,6%) și industria extractivă (-132 de milioane, -4,2%).

Comerțul a accesat cele mai mari finanțări bancare în 2022

Datele aferente întregului an sunt ceva mai diferite. Stocul creditelor corporate a înregistrat un avans de 29,6 miliarde de lei în 2022, companiile din comerț adjudecându-și cea mai consistentă finanțare, de circa 8,5 miliarde de lei, la 46,5 miliarde de lei în decembrie.

Companiile de utilități ocupă poziția a doua, acestea reușind să își dubleze finanțările bancare în 2022, până la nivelul de 11,6 miliarde de lei.

Industria prelucrătoare a consemnat un avans modest a stocului de credite anul trecut, de 13,2%, până la 35,9 miliarde de lei.

Agricultura s-a mișcat mai bine, cu o creștere de 23,9%, ritm similar cu cel din sectorul construcțiilor și peste cel din sectorul imobiliar.

De departe, cele mai slabe rezultate au fost înregistrat în sectorul serviciilor, unde stocul creditelor a înregistrat un avans de doar 3,9% în 2022, până la 27,7 miliarde de lei, reiese din datele BNR.

În ceea ce privește evoluția ratei creditelor neperformante, aceasta a înregistrat în 2022 o ușoară creștere în cazul creditelor acordate companiilor agricole, de 0,07 puncte procentuale și un avans de 1,2 puncte procentuale în cazul creditelor acordate companiilor din domeniul construcțiilor. Cele din urmă aveau, de altfel, cea mai ridicată rată NPL, de 11,8% în decembrie 2022.

***