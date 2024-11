Companii japoneze în România. 4 mari jucători din piață

În septembrie 2024 existau peste 400 de companii japoneze în România, adică societăți cu capital japonez, rezultă dintr-un document oficial al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Câte firme japoneze sunt în România

Conform instituției, la acea dată existau 410 companii cu capital japonez în România, ce reprezentau 0,14% din totalul companiilor cu capital străin din țară. Societățile respective aveau investiți aproape 1,5 miliarde de lei în România, adică circa 337 de milioane de euro, echivalentul a 0,65% din totalul capitalului social subscris de societățile cu participare străină la capitalul social.

Companii japoneze în România – Makita EU

1. Makita EU SRL, cu sediul în Brănești, județul Ilfov, este cea mai mare companie cu capital japonez din România în funcție de cifra de afaceri, potrivit unei analize realizate de platforma termene.ro. Compania, care funcționează după codul CAEN Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric, a avut în anul 2023 o cifră de afaceri netă de peste 2 miliarde de lei.

În acel an, compania a avut un profit net de aproape 60 de milioane de lei și un număr mediu de circa 1.600 de salariați.

Fondată în anul 1915 ca o companie ce producea și vindea motoare electrice, corporația japoneză Makita a devenit lider mondial în producția și furnizarea de scule electrice profesionale, scule pneumatice și mașini pentru păduri, parcuri și grădini, se arată pe site-ul oficial al companiei.

Foto: StartupStockPhotos / pixabay.com

Producători japonezi în România

Makita a brevetat peste 600 de sisteme la nivel mondial, iar prin cele 3 mărci promovate (Makita, Dolmar și Maktec) holdingul este prezent pe 5 continente. Producția se realizează în fabricile situate în Japonia, China, SUA, Marea Britanie, România, Brazilia și Germania.

Începând cu 2007, una dintre cele mai puternic tehnologizate unități de producție ale corporației este Makita EU din România, se mai arată pe site-ul corporației. Makita Romania SRL este distribuitorul pentru România al corporației, ce și-a început activitatea în 2000.

Companii japoneze în România – Honda

2. Honda Trading Romania SRL este o altă companie japoneză din România. Societatea fondată în anul 2015, cu sediul în Voluntari, județul Ilfov, are CAEN-ul Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone). În anul 2023, compania a avut o cifră de afaceri netă de peste 189 de milioane de lei, un profit net de peste 5,3 milioane de lei și a avut un număr mediu de 17 salariați.

Fondată în anul 1946 de Soichiro Honda, compania produce autovehicule, mașini, motociclete, scootere, dar și motoare, generatoare electrice, pompe de apă, echipamente de grădină sau celule fotovoltaice. La nivel mondial, în anul 2023, Honda a avut venituri de peste 136 de miliarde de dolari și circa 200.000 de angajați.

Companii japoneze în România – Yazaki Component Technology

3. Yazaki Component Technology SRL, cu sediul în Arad, este o altă companie cu capital japonez din România. Societatea fondată în anul 2003 funcționează după codul CAEN Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. În 2023, compania a avut o cifră de afaceri netă de peste 800 de milioane de lei și un profit net de aproape 94 de milioane de lei. La acea dată, societatea avea circa 1.000 de angajați.

Potrivit automotivest.ro, fabrica din Arad se concentrează pe producția de blocuri de joncțiune integrate, blocuri de relee, display-uri și instrumente de tablou de bord. Fabrica are 4 linii de asamblare SMT și capacități tehnice de sudură robotizată, asamblare automată, semiautomată și manuală, precum și facilități pentru procese după turnare, laborator de metrologie, analiză spectrală, secțiune transversală și terminal de inserție automată de mare viteză.

Companii japoneze în România – brandul Toyota

4. Printre marile branduri japoneze prezente în România se numără și Toyota, însă corporația este prezentă prin intermediul unei companii britanice. Este vorba despre Toyota România, care este importator și distribuitor al mărcii Toyota, însă care face parte din Grupul Inchcape, o companie multinațională britanică cu o istorie de peste 160 de ani, se arată pe pagina de LinkedIn a Toyota România.

În anul 2008, Toyota Motor Corporation a acordat firmei Toyota România statutul de National Marketing and Sales Company (NMSC) pentru întreaga regiune a Balcanilor, ceea ce înseamnă că societatea se ocupă atât de coorodonarea României, cât și a Bulgariei, Macedoniei și Albaniei.

Înființată în anul 2008, Toyota România SRL are sediul în Voluntari, județul Ilfov, și are codul CAEN Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone). În anul 2023, Toyota România a avut o cifră de afaceri netă de 2,8 miliarde de lei, un profit net de 152 de milioane de lei și un număr mediu de 65 de salariați.

Foto: DavidRockDesign / StartupStockPhotos/ pixabay.com

