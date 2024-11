Companii coreene în România. Listă cu 5 societăți

În septembrie 2024, existau aproape 300 de companii coreene în România, adică societăți cu capital coreean, rezultă dintr-un document oficial al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Câți bani a investit Coreea de Sud în România

Potrivit instituției, la acea dată existau 291 de companii cu capital coreean în România, ce reprezentau 0,10% din totalul companiilor cu capital străin din țara noastră. În ceea ce privește investițiile, firmele respective au investit peste 168 de milioane de lei în România, adică peste 88 de milioane de euro, echivalentul a 0,19% din totalul capitalului social subscris de investitorii din alte țări.

Coreea de Sud se află pe locul 32 în clasamentul țărilor de rezidență ale investitorilor în funcție de valoarea capitalului subscris în România. În ceea ce privește țările din Asia, Coreea de Sud este depășită doar de China și de Japonia.

Companii din Coreea de Sud prezente în România

1. Samsung se numără printre cele mai mari companii coreene în România. Gigantul mondial este prezent în țara noastră prin societatea Samsung Electronics România SRL, care funcționează după CAEN-ul Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații. În anul 2023, compania avea circa 200 de angajați în România, o cifră de afaceri de peste 5,6 miliarde de lei și un profit net de peste 169 de milioane de lei.

Fondată în anul 1938, Samsung este o companie multinațională sud-coreeană ce are sediul central în Samsung Digital City, Suwon. Compania cuprinde numeroase business-uri afiliate, majoritatea reunite sub brandul Samsung, fiind cel mai mare conglomerat de afaceri din Coreea de Sud, potrivit Wikipedia.org.

Compania produce electronice precum telefoane mobile și televizoare, electrocasnice, echipamente de telecomunicații, componente auto, echipamente medicale, semiconductori, unități de stocare, flash-uri de memorie etc, și oferă totodată și servicii în sectoare precum divertisment, ospitalitate, retail, construcția de nave, publicitate și advertising, servicii financiare, tehnologia informației și comunicații.

Foto: adrian2019 / pixabay.com

Companii coreene în România – exemple

2. Dual Borgstena Trim Romania SRL este o altă companie cu capital coreean din România. Potrivit termene.ro, compania este deținută în procent de 50% de Dual Corportation LTD din Coreea de Sud. Având sediul în localitatea Făget, județul Timiș, compania a fost înființată în anul 2010 și funcționează în baza codului CAEN Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile.

Compania fabrică în special produse pentru industria auto, ca de exemplu interioare din material textil pentru mașini, huse pentru scaune, acoperitoare pentru geamuri sau scaune auto pentru copii, se arată pe site-ul borgstena.com.

În anul 2023, compania avea circa 800 de angajați. La acea dată, societatea a avut o cifră de afaceri netă de peste 349 de milioane de lei și un profit net de peste 12 milioane de lei.

Cele mai mari companii coreene în România

3. GMB Romania Auto Industry SRL, ce are sediul în localitatea Oarja, județul Argeș, face parte din corporația GMB Korea Corporation. Potrivit Bloomberg, multinaționala produce piese și rulmenți de precizie pentru automobile, robineți din oțel, pistoane de presiune hidraulică, pompe de apă, ambreiaje, sistem de propulsie și transmisie automată etc.

Fondată în anul 2014, firma din România are CAEN-ul Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. În anul 2023, societatea avea circa 100 de angajați. La acea dată, compania a avut o cifră de afaceri netă de peste 92,5 milioane de lei. În acel an, compania nu a înregistrat profit, având pierderi de aproape 2,2 milioane de lei, arată datele de la Ministerul Finanțelor.

Companii coreene în România – listă

4. Shinheung Electronics SRL este o altă firmă cu capital sud-coreean din România. Înființată în anul 2009, societatea are sediul în Oradea, județul Bihor, și funcționează în sectorul producției de componente electronice, CAEN-ul său fiind Fabricarea subansamblurilor electronice (module).

În anul 2023, firma avea în jur de 170 de angajați. În acel an, cifra de afaceri netă a fost de peste 88 de milioane de lei, iar profitul net de peste 2,4 milioane de lei.

Compania din România face parte din corporația Shin Heung Precision Co. Ltd. Potrivit descrierii companiei de pe LinkedIn, compania a dezvoltat continuu tehnologii unice pentru piesele și perifericele motoarelor diesel de la înființarea sa în martie 1998.

Exemple de companii coreene în România

5. Dynamic Design Europe RO SRL este deținută de compania sud-coreeană Dynamic Design Co. Ltd., potrivit termene.ro. Firma din România a fost înființată în anul 2013 și are sediul în localitatea Belciugatele din județul Călărași.

În țara noastră, compania funcționează în domeniul fabricării echipamentelor (CAEN Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului). În anul 2023, firma avea circa 140 de angajați. De asemenea, societatea a avut o cifră de afaceri netă de peste 38 de milioane de lei, însă nu a avut profit, înregistrând pierderi de peste 14 milioane de lei.

Potrivit Bloomberg, Dynamic Design Co. Ltd., numită în trecut Saehwa IMC Co. Ltd., se ocupă în principal de fabricarea și vânzarea de matrițe pentru anvelope.

Foto: adrian2019 / DavidRockDesign / pixabay.com

Dacă acest articol despre companii coreene în România vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Companii chineze în România. Listă cu 4 mari investitori

Companii cipriote în România. 4 societăți listate la bursă

Companii cu capital străin în România. TOP 5 țări

Companii austriece în România. 11 mari corporații

Companii olandeze în România. 4 mari jucători din piață

Companii italiene în România. 4 mari jucători din piață

Companii germane în România. 14 mari jucători din piață

Companii grecești în România. 4 mari jucători din piață

Companii americane în România. Listă cu 26 de mari corporații