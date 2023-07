Companii blue chip România. Listă cu 14 societăți

Companii blue chip România. Din acest ghid vei afla care sunt companiile blue chip din România și în ce sectoare economice activează acestea.

Ce sunt companiile blue chip

Înainte de a afla care sunt companiile blue chip din România trebuie să explicăm pe scurt ce este o companie blue chip.

Potrivit unei definiții oferite de publicația investopedia.com, o companie blue chip este o societate recunoscută la nivel național sau internațional, profitabilă și solidă financiar, ale cărei acțiuni sunt tranzacționate public, la bursă.

De regulă, companiile blue chip vând produse și servicii de înaltă calitate, căutate pe piață, și dețin branduri de renume.

Astfel, acțiunile emise de societățile blue chip sunt considerate de obicei investiții stabile, relativ sigure. Acțiunile deținute la astfel de companii sunt denumite acțiuni blue chip.

Companii blue chip România – indicele ROTX

Putem alcătui o listă cu societăți blue chip din România dacă analizăm indicele bursier ROTX. Romanian Traded Index este un indice dezvoltat de Bursa de Valori București (BVB) împreună cu Bursa de Valori din Viena (Wiener Börse AG), ce reflectă în timp real evoluția prețurilor acțiunilor blue chip tranzacționate la BVB, se arată pe site-ul oficial al BVB.

La data de 17 iulie 2023, din coșul indicelui ROTX făceau parte 14 companii blue chip din România. Acestea erau:

Companii blue chip România – Banca Transilvania

Banca Transilvania SA este una dintre cele mai mari bănci din România. Fondată în anul 1993 la Cluj-Napoca, instituția bancară a ajuns la finele anului 2022 la peste 3,9 milioane de clienți, dintre care 3,5 milioane sunt persoane fizice și 400.000 sunt companii, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

În ceea ce privește activele Grupului Financiar BT, acestea au ajuns la finalul anului trecut la 140,5 miliarde de lei. Creditele au crescut până la 68 de miliarde de lei, iar depozitele au ajuns la 119,7 miliarde de lei, din care 79,9 miliarde de lei sunt ale clienţilor persoane fizice, iar 39,85 miliarde de lei sunt ale persoanelor juridice.

Companii blue chip România – Erste Group Bank AG

Erste Group Bank AG. Fondată în anul 1819 ca prima bancă de economii din Austria, Erste s-a extins în ultimele decenii în Europa Centrală și de Est. În România, banca austriacă a cumpărat Banca Comercială Română (BCR) în anul 2005, pentru 3,7 miliarde de euro. În primul trimestru din 2023, BCR avea 324 de sucursale și circa 5.500 de angajați, iar numărul clienților a fost de 2,8 milioane.

În afară de Austria și România, grupul Erste este prezent și în Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia. În primul trimestru din 2023, grupul a avut 16 milioane de clienți, 45.500 de angajați și peste 2.000 de sucursale în 7 țări. Activele sale totale au ajuns la 343 de miliarde de euro, iar profitul net a fost de 594 de milioane, potrivit unui factsheet al companiei.

Fondul Proprietatea, prezent în indicele ROTX

Fondul Proprietatea a fost înfiinţat de Guvernul României în decembrie 2005, pentru despăgubirea persoanelor ale căror bunuri au fost expropriate, în mod abuziv, de regimul comunist, prin acordarea de acţiuni la Fondul Proprietatea, în funcţie de pierderile suferite.

Fondul Proprietatea a fost înființat ca societate pe acțiuni, funcționând ca societate de investiții de tip închis. Durata Fondului Proprietatea este până la data de 31 decembrie 2031, iar această dată poate fi prelungită prin hotărârea AGEA (Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor) cu perioade suplimentare de 5 ani.

La 30 iunie 2023, Fondul Proprietatea avea deţineri în 31 de companii, cele mai mari fiind la Hidroelectrica SA, CN Aeroporturi București SA, Engie România SA, CN Administrația Porturilor Maritime SA, SN a Sării Salrom SA, E-Distribuție Muntenia SA, E-Distribuție Banat SA și E-Distribuție Dobrogea SA, potrivit portofoliului fondului publicat pe site-ul oficial.

Companii blue chip România – OMV Petrom

OMV Petrom SA este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est. Compania este activă de-a lungul întregului lanț valoric al energiei, de la explorarea și producția de țiței și gaze, până la rafinare, distribuția de carburanți, generarea de energie electrică, precum și în domeniul comercializării gazelor naturale și a energiei electrice.

Potrivit „Raportului Anual 2022” al societății, OMV Petrom este cea mai mare companie românească listată la Bursa de Valori București, cu o capitalizare bursieră de 5,3 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2022.

În 2022, portofoliul companiei în explorare și producție consta în 380 de milioane de BEP (baril echivalent petrol) de rezerve dovedite și o producție de hidrocarburi de aproximativ 43 de milioane de BEP (din care 2,9 milioane de tone de țiței și condensat, precum și 3,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale).

OMV Petrom operează și rafinăria Petrobrazi, care are o capacitate de 4,5 milioane de tone/an și

poate procesa întreaga producție de țiței din România a OMV Petrom.

Companii blue chip România – Romgaz

SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător de gaze naturale din România. Compania, cu sediul central în Mediaș, face cercetări geologice, produce gaz metan, stochează gaze naturale subterane și oferă servicii în câmpurile de gaz.

Compania a fost admisă la tranzacţionare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE). Acționar principal este statul roman cu o participație de 70%, se arată pe site-ul companiei de stat.

Cele mai mari companii din România

BRD – Groupe Société Générale SA este una dintre cele mai importante instituții bancare din România. BRD a fost înființată la 1 decembrie 1990 ca bancă comercială independentă, sub forma juridică de societate pe acțiuni, cu capital majoritar deținut de statul român.

În ceea ce privește Société Générale, aceasta a fost înființată în 1864 ca societate bancară înregistrată în Franța.

În martie 1999, Société Générale a achiziționat un pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al BRD, majorandu-și deținerea până la 58,32% prin cumpărarea, în anul 2004, a pachetului ce era încă deținut de statul român. La 31 martie 2023, SG deținea 60,17% din capitalul social, se arată într-un raport trimestrial al băncii din martie 2023.

Începând cu 15 ianuarie 2001, acțiunile băncii sunt listate la categoria Premium a Bursei de Valori

București și sunt incluse în indicii BET, BET Plus, BET-XT, BET-XT-TR , BET-BK , BET-TR și ROTX.

Companii blue chip România – Nuclearelectrica

SN Nuclearelectrica SA SN se află sub autoritatea Ministerului Energiei. Statul deține 82,49% din acțiuni, iar restul de 17,5% sunt deținute de alți acționari (după listarea la bursă a companiei în 2013).

Principalele domenii de activitate ale SNN S.A. se axează pe producerea de energie electrică și termică din combustibil nuclear.

Nuclearelectrica are două sucursale fără personalitate juridică: Sucursala CNE Cernavodă, ce exploatează Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă, și Sucursala FCN Pitești, unde se află fabrica de combustibil nuclear.

Companii blue chip România – MedLife

MedLife SA este cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Prima clinică MedLife, ce oferea servicii de planning familial și suport medical cuplurilor tinere, a fost deschisă în anul 1996. Clinica avea 4 specialități medicale: Pediatrie, Obstetrică-Ginecologie, Oftalmologie și Medicină Internă.

În prezent, MedLife își desfășoară activitatea în aproape 700 de locații proprii și partenere, dintre care peste 230 de hiperclinici și clinici, 17 spitale, 4 maternități – în București, Sibiu, Brașov și Arad, 34 de laboratoare proprii de analize, peste 200 de puncte de recoltare, 18 centre stomatologice și 23 de farmacii proprii. MedLife este și liderul pieței de abonamente medicale din România, aproape 800.000 de angajați din 8.000 de companii având abonamente la acest furnizor de servicii medicale, se arată pe site-ul companiei.

Companii blue chip din România

SNTGN Transgaz SA a fost înființată în anul 2000, iar acțiunile sale sunt admise la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium.

Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) de gaze naturale şi asigură îndeplinirea strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale.

Transgaz desfășoară următoarele activități, potrivit site-ului companiei:

Transportul intern al gazelor naturale – activitate reglementată de monopol, cu tarife stabilite în baza metodologiei emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

Transportul internațional al gazelor naturale – activitate nereglementată realizată prin conducte dedicate, cu tarife stabilite în conformitate cu contractele comerciale încheiate între părți;

Dispecerizarea gazelor și cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului gazelor naturale.

Companii blue chip România – Digi

Digi Communications NV este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de telecomunicații din România. De asemenea, compania este prezentă în Spania, Italia și Ungaria. Compania oferă servicii de televiziune prin cablu, internet și date fixe, servicii de telefonie mobilă, telefonie fixă și DTH (televiziune prin satelit).

De asemenea, gigantul de telecomunicații deține și mai multe posturi de televiziune (DIGI Sport 1, DIGI Sport 2, DIGI Sport 3, DIGI Sport 4, DIGI FILM, postul de știri DIGI 24, DIGI World, DIGI Life, DIGI Animal World și canalele de muzică UTV și Hora TV), precum și de radio (Pro FM, Music FM, Dance FM, DIGI FM), potrivit paginii oficiale.

Companii blue chip România – listă

Societatea Energetică Electrica SA este un jucător-cheie de pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, se arată pe site-ul companiei.

Grupul Electrica oferă servicii pentru circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu organizare în 3 zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra.

Companii blue chip România – dezvoltatori imobliari

One United Properties este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de proprietăți rezidențiale, mixte, comerciale și de birouri verzi din București.

Scopul companiei este de a crea comunități prospere și sustenabile prin dezvoltarea de clădiri de ultimă generație, eficiente energetic și de a genera o creștere valorică durabilă pentru toate părțile interesate, se arată pe pagina oficială a companiei.

Printre proiectele sale rezidențiale se numără One Peninsula, proiecte de înălțime mare precum One Verdi Park și proiecte mixte precum One Floreasca City și One Cotroceni Park.

Lista companiilor de top din România

TeraPlast SA este cel mai mare procesator de polimeri din estul Europei și singurul producător de granule HFFR din România, se arată pe site-ul companiei.

Compania deține 8 fabrici, 6 centre logistice și 80 de linii de producție. Grupul TeraPlast include companiile TeraPlast (producător de țevi și granule), TeraGlass (producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu) și TeraPlast Recycling (reciclator și colector deșeuri PVC rigid), potrivit Wikipedia.org.

Companii blue chip România – transporturi

TTS (Transport Trade Services) are ca activitate principală transportul de mărfuri. TTS este acționar majoritar al CNFR Navrom SA. Navrom transportă anual peste 8 milioane de tone de mărfuri (minereu, ciment, calcar, cereale, îngrășăminte, produse laminate etc).

Aceste mărfuri parcurg atât rute interne (către/dinspre Galați, Constanța, Cernavodă, Medgidia, Mahmudia etc.), cât și rute internaționale (către/dinspre Ucraina, Bulgaria, Serbia, Croația, Ungaria, Slovacia, Austria, Germania). Portul Constanța este punctul de acces esențial pentru intrarea și ieșirea mărfurilor transportate.

Flota companiei este formată din împingătoare cu putere între 800-3600 CP (cai putere), remorchere de 560 CP, barje acoperite și fără capace de 1000 până la 3000 tone capacitate, șlepuri de 1000 de tone capacitate și barje-tanc de 1300 de tone capacitate, potrivit companiei.

