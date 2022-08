În ultimele trei luni, circa zece mii de debitori Prima Casă au solicitat modificarea modului de calcul a dobânzilor prin tranziția de la ROBOR la IRCC, potrivit datelor Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

De asemenea, de la instituirea primului moratoriu public privind posibilitatea amânării ratelor la bancă, un număr de 126.712 contracte în valoare de 628 de milioane de lei au beneficiat de această facilitate.

Inflația și accelerarea ritmului de majorare a dobânzilor de către Banca Națională a României (BNR) au dus la creșterea dobânzilor din piață, cei mai afectați fiind, în primă fază, debitorii cu credite a căror dobânzi sunt ancorate la ROBOR, deoarece acesta este o medie a cotațiilor din piața monetară interbancară, în vreme ce IRCC este o medie calculată trimestrial pe baza tranzacțiilor efective din ultimele trei luni.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 7,97% pe an, cel mai înalt nivel din februarie 2010. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

De cealaltă parte, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), introdus în 2019, este în prezent de 2,65% pe an. IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul anterior, în cazul de față din T1 2022.

”Din anul 2020 și până în prezent au fost suspendate la plata ratelor un număr de 126.712 contracte, în valoare de până la 628 milioane lei și începând cu luna mai 2022 peste 10.000 de beneficiari ai programului Prima Casă au solicitat modificarea modului de calcul a dobânzilor prin schimbarea indicelui din ROBOR în IRCC”, au transmis reărezentanții FNGCIMM.

Beneficiarii creditelor Prima Casă/Noua Casă pot beneficia, în baza OUG 90/2022 de facilităţi de suspendare la plată a ratelor scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane.

Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni.



