Tenismanul Novak Djokovic, numărul unu mondial, a câştigat, luni, apelul depus împotriva anulării vizei de Australia, astfel încât va putea participa la primul turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open, care începe pe 17 ianuarie.

Avocatul guvernului australian, Christopher Tran, a declarat, luni, că ministrul imigrării, Alex Hawke, va lua în considerare o nouă anulare a vizei de intrare în ţară a tenismenului Novak Djokovici, după ce instanţa din Melbourne a decis să revoce prima anulare.

Judecătorul Anthony Kelly a admis apelul şi a ordonat Guvernului australian să achite costurile legale şi să-l elibereze pe Djokovic din detenţie. Tenismanul se afla în carantină la Park Hotel, din Melbourne.

Djokovic a fost eliberat din centrul unde era reţinut pentru a fi împreună cu avocaţii săi în timpul audierii, iar judecătorul Kelly şi-a exprimat neliniştea legată de refuzarea derogării medicale pe care a obţinut-o iniţial Djokovic.

”Un profesor şi un medic foarte calificat au prezentat scutirea sa medicală. În plus, excepţia medicală şi motivul pentru care a fost oferită a fost ratificată separat de o comisie formată din specialişti ai statului Victoria”, a spus Kelly, care s-a întrebat retoric în faţa curţii: ”Ce putea face mai mult acest om?”.

Avocaţii tenismanului sârb şi-au prezentat argumentele în faţa tribunalului, iar oficialul guvernamental Tran a vorbit cu doar o jumătate de oră înaintea suspendării audierii.

În timpul pauzei, cele două părţi au convenit, la îndemnul judecătorului, asupra faptului că Djokovic nu a primit timpul adecvat pentru a răspunde notificării de anulare a vizei sale.

Avocatul lui Djokovic, Nicholas Wood, a arătat, totodată, că nota de intenţie pentru anularea vizei a fost întocmită defectuos, pe ”amestecarea confuză a două motive”. De asemenea, avocatul a susţinut că Djokovic a fost tratat la aeroport, în ziua sosirii, ca şi cum nu ar fi avocaţii ”nu ar putea fi de folos” în cazul său, neprimind şansa de a răspunde la notificarea sa legată de anularea vizei.

Audierea lui Djokovic a început cu întârziere din cauza unor probleme tehnice legate de legătura video a tribunalului, scrie AFP, citată de Agerpres.

Numărul unu mondial în tenisul masculin a primit marţi o derogare medicală pentru a participa la Openul Australiei, dar a fost blocat miercuri pe aeroportul din Melbourne.

Potrivit presei australiene, jucătorul care a câştigat de nouă ori turneul Australian Open şi care a luat marţi avionul în direcţia Melbourne după ce a anunţat obţinerea acestei derogări, nu ar fi completat formularul corect pentru tipul de viză pe care l-a cerut.

Federaţia australiană de tenis (TA), organizatoarea turneului Australian Open, a confirmat marţi că Djokovic a primit o ”derogare medicală” pentru a putea juca primul Grand Slam al anului (17-30 ianuarie).

Această derogare medicală, ale cărei motive nu au fost explicate, a stârnit multe critici în Australia, în presă, în lumea politică şi cea a sportului.

Novak Djokovic nu s-a vaccinat anti-Covid, dar a trecut de 2 ori prin boală

Tenismanul a recunoscut în discuția cu oficialul care l-a intervievat la sosirea în Australiacă nu este vaccinat anti-Covid, scrie The Guardian, publicație preluată de News.ro. Novak Djokovic, care s-a exprimat de mai multe ori împotriva vaccinării și a restricțiilor, a evitat în permanență să declare dacă s-a imunizat sau nu.

Sârbul a recunoscut că nu este vaccinat, dar a precizat că a fost infectat de două ori cu virsul Sars-CoV-2, ultima dată la 16 decembrie 2021. El s-ar fi vindecat la 22 decembrie 2021, transmite News.ro.

Discuția dintre Djokovic și oficialul forţelor de frontieră

Oficial: Mulţumesc. Deci, care au fost motivele pentru care aţi călătorit în Australia, astăzi?

Djokovic: Sunt un jucător profesionist de tenis şi principalul motiv pentru care vin în Australia este participarea la Australian Open de la Melbourne, Victoria.

Oficial: Mulţumesc. Acum întrebare legată de vaccinare, sunteţi vaccinat?

Djokovic: Nu sunt vaccinat.

Oficial: Pentru Covid-19? Nu sunteţi vaccinat?

Djokovic: Nu sunt vaccinat.

Oficial: Mulţumesc. Aţi avut vreodată Covid?

Djokovic: Da.



Oficial: Când?

Djokovic: Am avut Covid de două ori, am avut Covid în iunie 2020 şi am avut Covid recent în… Am fost testat pozitiv… PCR… 16 decembrie 2021.