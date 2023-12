Cifrele în negociere pentru salariul minim: Patronatele – 3.500 lei; Guvernul – 3.700; Sindicatele – 3.800

Discuțiile din Consiliul Tripartipartit s-au încheiat, marți, fără nicio concluzie referitoare la majorarea salariului minim din 2024, Guvernul urmând să ia decizia după ce fiecare dintre cei trei parteneri și-a prezentat varianta acceptabilă. Există și un punct comun – toate părțile sunt de acord ca următoarea creștere să aibă loc la 1 iulie, ținând cont că ultima a fost operată la 1 octombrie, când salariul minim a urcat de la 3.000, la 3.300 de lei.

Guvernul, care este interesat într-o majorare consistentă, întrucât colectează mai multe venituri pentru două bugete cu deficit grav de fonduri, pensiile și sănătatea, a propus un salariu minim de 3.700 de lei, de la 1 iulie 2024.

Patronatele, care sunt îngrijorate de suportabilitatea creșterii cheltuielilor de producție, sunt de acord cu o majorare de 200 de lei, până la 3.500, la 1 iulie, și cu alte 200 de lei de la 1 ianuarie 2025, când ar urma să se ajungă la 3.700 de lei.

Sindicatele doresc un salt la 3.800 de lei, de la 1 iulie.

Pentru industria agroalimentară ar urma să se conserve salariul minim pe economie de 3.700 de lei, iar pentru angajații din construcții să fie păstrat salariul minim diferenţiat actual, de 4.500 de lei.

Confederația Meridian a propus diminuarea cu 5% a impozitării muncii

O propunere inedită a înaintat Confederația Meridian, care dorește reducerea cu 5% a impozitării muncii, astfel încât majorarea la 3.800 de lei cerută de sindicate ar fi suportabilă pentru firme.

„Ca reprezentant al Confederaţiei Meridian am cerut ceva în plus, 3.800 de lei în luna martie şi reducerea cu 5 procente a impozitării pe tot ce înseamnă salarizare. Asta înseamnă un 300 de lei net, la banii actuali, pentru salariaţii din România care lucrează pe minimul pe economie. Bineînţeles că Guvernul va decide care va fi forma agreată. Noi nu acceptăm oferta celor de la patronate cu 3.500 şi 3.700 de lei, pentru că nivelul de trai, ştiţi cu toţii, a scăzut foarte mult în România”, a declarat Marius Sepi, reprezentantul Sindicatului Naţional Forţa Legi.

Guvernul va decide curând, pentru a finaliza proiectul de buget

”Acestea au fost propunerile pe masă, acum vom vedea care este decizia Guvernului”, a declarat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Intreprinderor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), după ședința de marți a Consiliului, desfășurată la Palatul Victoria.

Decizia Guvernului va veni foarte curând, întrucât se dorește finalizarea rapidă a bugetului pentru 2024.

”Bugetul am înţeles că se pune astăzi în transparenţă decizională, noi am cerut câteva lucruri, o cerere consistentă pentru mediul de afaceri şi am înţeles că este o creştere de 12% a bugetului privind IMM-urile. Nu am primit un răspuns foarte clar, dar credem şi sperăm şi o să fim atenţi la construcţia bugetului să existe sume pentru start-up-uri, pentru IMM-uri, pentru nivelul de garanţii pentru anul viitor, pentru că dacă vom discuta numai despre taxe şi impozite şi nu discutăm şi despre reconstrucţia şi de susţinerea mediului de afaceri, nu cred că suntem într-un trend bun”, a explicat Florin Jianu.

****