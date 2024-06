”Chancenkarte” – campanie germană pentru atragerea de muncitori străini

Germania caută muncitori calificați și a introdus o nouă modalitate prin care cetățenii din țări terțe să se mute în țară, anunță Euronews.

Denumit Cardul de Oportunitate, acesta permite cetățenilor din afara UE să vină în Germania timp de un an pentru a-și căuta un loc de muncă. Iată cine este eligibil și cum funcționează cardul.

O nouă modalitate prin care lucrătorii străini se mută în Germania

Ideea Chancenkarte, care se traduce prin Card de oportunitate, a fost lansată pentru prima dată în 2022 ca o modalitate de a facilita găsirea unui loc de muncă pentru lucrătorii străini în Germania.

S-a lansat la 1 iunie 2024, deoarece țara încearcă să-și sporească zestrea limitată de muncitori tineri și calificați.

Germania are nevoie de aproximativ 400.000 de noi angajați calificați pe an pentru a acoperi deficitul de lucrători, în special în domeniile ingineriei, IT și asistență medicală.

Un an la dispoziție pentru a găsi un loc de muncă

Cardul de oportunitate acționează ca o viză temporară – sau ca permis de muncă – permițând cetățenilor din afara UE să locuiască în țară până la un an.

În această perioadă, deținătorilor de card li se permite să preia locuri de muncă cu fracțiune de normă în valoare de cel mult 20 de ore pe săptămână sau să efectueze experiențe de lucru de probă de două săptămâni.

Scopul este de a facilita găsirea unui loc de muncă adecvat pentru lucrătorii calificați și pentru companiile care caută lucrători străini care să ocupe aceste roluri. Dacă un deținător de card dorește să treacă la un loc de muncă cu normă întreagă, poate aplica pentru rezidența pe termen lung – un proces simplificat deoarece solicitantul are deja o ofertă de muncă.

Cine este eligibil

Dacă doriți să aplicați pentru acest card, trebuie să fi absolvit cel puțin doi ani de formare profesională sau să aveți o diplomă universitară din țara de origine care este relevantă pentru postul dorit. De asemenea, solicitanții trebuie să fie cunoască limba germană sau engleză.

Cei interesați trebuie să dovedească că dispun de fonduri sau de salariul dintr-un contract de muncă cu normă parțială pentru a-și acoperi perioada de ședere în Germania timp de un an – puțin peste 12.000 de euro.

Sistemul de punctaj

Candidații sunt clasificați cu ajutorul unui sistem de puncte, fiind necesare minimum șase puncte. Sunt patru puncte disponibile pentru deținerea unei calificări profesionale recunoscută în Germania sau pentru a obține permisiunea de a practica o profesie reglementată, cum ar fi cea de profesor, asistent medical sau inginer.

Se acordă trei puncte candidaților cu cinci ani de experiență profesională în domeniul lor, dobândită în ultimii șapte ani sau care au cunoștințe de limba germană la nivel B2, conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine (CEFR).

O experiență profesională de doi ani cu o formare profesională anterioară în ultimii cinci ani, vârsta sub 35 de ani la data depunerii cererii și un certificat B1 pentru limba germană aduc câte două puncte.

Se acordă un punct pentru cei cu vârsta sub 40 de ani la momentul depunerii cererii, care au stat anterior în Germania timp de cel puțin șase luni (exclusiv în scopuri turistice), care au cunoștințe de limbă engleză C1 și A2 germană, au calificare într-o ocupație în care există un deficit de muncitori în Germania sau au depus cererea împreună cu soțul/soția.

Cei interesați pot aplica pentru Cardul de Oportunitate la consulatul german din țara lor de origine sau la biroul local de înregistrare a străinilor din Germania.

