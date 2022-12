Cei mai mari producători de nave din lume: TOP 17 țări. Locul României

Cei mai mari producători de nave din lume sunt China, Coreea de Sud și Japonia, arată datele Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

UNCTAD este o organizație interguvernamentală specializată a Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU), cu sediul la Geneva.

Datele de mai jos sunt exprimate în tonaj brut (TB). Tonajul brut este o unitate de măsură ce ia în calcul volumul total al spațiilor închise ale unei nave. Așadar, datele din clasamentul cu cei mai mari producători de nave din lume se referă la tonajul brut pe care îl au toate navele construite în fiecare țară în acel an. Datele sunt pentru anul 2021.

Cel mai mare producători de nave din lume – China

Topul include toate țările care au produs cel puțin 50.000 TB în anul 2021.

1. China – 26,8 milioane TB

2. Coreea de Sud – 19,6 milioane TB

3. Japonia – 10,7 milioane TB

4. Filipine – 643.000 TB

5. Italia – 498.000 TB

6. Germania – 381.000 TB

7. Vietnam – 372.000 TB

Cei mai mari producători de nave din lume – restul clasamentului

8. Finlanda – 221.100 TB

9. Taiwan – 179.000 TB

10. Franța – 177.000 TB

11. Norvegia – 147.000 TB

12. Rusia – 135.000 TB

13. Turcia – 132.000 TB

Cei mai mari producători de nave din lume – pe ce loc e România

14. Olanda – 117.000 TB

15. India – 72.000 TB

16. România – 70.000 TB

17. Indonezia – 64.000 TB

Cei mai mari producători de nave din lume – topul pe companii

În ceea ce privește cele mai mari companii producătoare de nave din lume, datele citate de firma de cercetare de piață BizVibe arată că pe primele locuri se află companii din Coreea de Sud, China și Japonia. Datele includ producția de nave cargo (de transport), petroliere, nave de pasageri și nave militare.

În anul 2019, piața globală de construcție de nave a fost evaluată la 120,6 miliarde de dolari și se estimează că până în anul 2025 ea va depăși 175 de miliarde de dolari. Din punct de vedere geografic, regiunea Asia-Pacific este cea mai mare piață în ceea ce privește construcția de nave, cu o cotă de piață de peste 82% din piața globală.

Foto: dendoktoor / pixabay.com

Cea mai mare companie producătoare de nave – Hyundai Heavy Industries

1. Hyundai Heavy Industries, cu sediul central în Ulsan, Coreea de Sud, se află pe locul întâi în acest top cu cei mai mari producători de nave din lume. În anul 2020 a obținut venituri de 39,3 miliarde de dolari din vânzarea de nave.

Hyundai Heavy Industries a fost fondată în anul 1972, ca divizie a Grupului Hyundai. În anul 1974 a terminat de construit prima sa navă. Compania construiește petroliere, nave cargo pentru containere, nave de foraj (pentru petrol și gaze naturale), nave de transport pentru gaz lichefiat sau nave militare. Compania are aproximativ 25.000 de angajați.

2. China State Shipbuilding Corporation (CSSC), cu sediul central în Beijing, China, a avut venituri de 29,7 miliarde de dolari în anul 2020. Compania de stat chineză a luat naștere în 2019, prin fuziunea a două companii de stat. Noul grup are 147 de institute de cercetare și 310.000 de angajați. Din grup fac parte companiile China State Shipbuilding Co., CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co., și CSSC Science &Technology Co.

Daewoo și Samsung, în top

3. STX Offshore & Shipbuilding, cu sediul central în Changwon, Coreea de Sud, se află pe locul 3 în acest clasament cu cei mai mari producători de nave din lume. În anul 2020 a avut venituri de 16,9 miliarde de dolari. În ultimii 40 de ani, compania sud-coreeană a produs circa 700 de nave în orașele Busan și Changwon.

4. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), cu sediul central în Gyeongsang de Sud, Coreea de Sud. În anul 2020 a avut venituri de 12,7 miliarde de dolari. Până în prezent compania a produs peste 830 de nave. A fost fondată în anul 2000 și are peste 13.000 de angajați.

5. Samsung Heavy Industries, sediul central în Samsung Town, Seul, Coreea de Sud – venituri de 8,58 miliarde de dolari. Compania produce în special nave cargo, nave pentru foraj pentru industria producătoare de petrol și gaze, dar și macarale pentru șantiere navele sau module topside pentru platforme petroliere. A fost fondată în anul 1974 și are circa 12.000 de angajați.

Cei mai mari producători de nave din lume – Ficantieri, pe locul întâi în Europa

6. Sumitomo Heavy Industries, cu sediul central în Tokyo, Japonia. În anul 2020 a avut venituri de 6,5 miliarde de dolari. Compania fondată în anul 1988 are aproximativ 18.000 de angajați.

7. Ficantieri, cu sediul central în Trieste, Italia, a obținut în anul 2020 venituri totale de 5,17 miliarde de dolari. Ficantieri este cel mai mare producători de nave din Europa. Compania produce atât nave comerciale, cât și nave militare. A fost fondată în anul 1959 și are în jur de 20.000 de angajați.

8. United Shipbuilding Corporation, Moscova și Sankt Petersburg, Rusia – 5,1 miliarde de dolari. Cu sedii în vestul, nordul și estul îndepărtat al Rusiei, compania fondată în anul 2007 are 80.000 de angajați.

9. Tsuneishi Shipbuilding, Hiroshima, Japonia – 1,5 miliarde de dolari. Fondată în 1917, produce în special nave cargo și petroliere.

10. Sembcorp Marine, Singapore, venituri de 1,1 miliarde de dolari. Compania fondată în 1963 produce în special platforme petroliere, nave pentru transportul gazului lichefiat, nave de croazieră, nave militare și nave pentru cercetare.

Foto: dendoktoor / fsHH / pixabay.com

