Cei mai mari producători de laptopuri și PC-uri. TOP 6 companii

Datele referitoare la producția de laptopuri și calculatoare personale arată că Lenovo, HP și Dell sunt cei mai mari producători de laptopuri și PC-uri din lume.

Companii producătoare de laptopuri

Astfel, potrivit informațiilor publicate de Gartner, livrările de PC-uri (laptopuri și desktop PC-uri) au totalizat aproape 242 de milioane de unități în anul 2023, în scădere cu aproape 15% față de cele 284 de milioane livrate în 2022. Gartner, companie americană ce face parte din indexul S&P 500, este o firmă de cercetare și consultanță tehnologică ce efectuează cercetări în domeniul tehnologiei, împărtășind analizele sale atât prin consultanță privată, cât și prin conferințe și diverse programe.

Iată, așadar, care au fost cei mai mari producători de laptopuri și PC-uri în anul 2023, potrivit datelor Gartner:

1. Lenovo a livrat 59,7 milioane de unități (laptopuri și PC-uri desktop) în anul 2023, având o cotă de piață de 24,7%. Fondată în anul 1984, Lenovo este o companie de tehnologie chinezo-americană cu sediul central în Hong Kong și alte două sedii centrale operaționale în Beijing și în Morrisville, SUA.

Compania este specializată în proiectarea, fabricarea și comercializarea de electronice de larg consum și computere personale, dar și programe software, soluții digitale pentru business-uri și servicii conexe. În afară de laptopuri și computere desktop, printre electronicele fabricate de Lenovo se numără tablete, telefoane mobile smart, servere, dispozitive pentru stocarea datelor, televizoare smart sau stații de lucru.

Printre cele mai cunoscute branduri Lenovo se numără seria de laptopuri de business ThinkPad (achiziționată de la IBM), laptopurile de larg consum IdeaPad, Yoga, LOQ și Legion, precum și liniile de PC-uri IdeaCentre, LOQ, Legion și ThinkCentre.

În anul 2023, Lenovo a avut venituri de aproape 62 de miliarde de dolari, un profit net de circa 1,7 miliarde și aproximativ 77.000 de angajați.

Cei mai mari producători de laptopuri și PC-uri din lume

2. HP, 52,9 milioane de unități, 21,9% cotă de piață. Cu sediul central în Palo Alto, California, compania americană a fost înființată în 2015, ca succesoare legală a companiei originale Hewlett-Packard, fondată la rândul său în 1939. HP produce computere personale, imprimante și oferă și servicii de printare 3D.

În anul 2023, HP a avut venituri de 53,7 miliarde de dolari, un profit net de 3,2 miliarde de dolari și aproximativ 58.000 de angajați.

Cei mai mari producători de computere personale

3. Dell Inc. a vândut 40,2 milioane de unități în anul 2023, având o cotă de piață de 16,6%. Compania americană fondată în 1984 are sediul central în Round Rock, Texas, SUA. Compania de tehnologie dezvoltă și comercializează computere personale, dar oferă și servicii de reparații și de suport, precum și produse și servicii conexe.

Foto: yeiferr / pixabay.com

Dell este deținută de compania-mamă Dell Technologies. În fară de computere personale, Dell produce și servere, dispozitive de stocare a datelor, comutatoare de rețea, software, periferice pentru computere, televizoare, camere, imprimante și diverse alte electronice.

În anul 2022, compania a avut venituri de 101,6 miliarde de dolari, un profit net de 2,4 miliarde de dolari și circa 120.000 de angajați.

Cei mai mari producători de laptopuri și desktop-uri

4. Apple, 21,9 milioane de unități. Cu o cotă de 9% din piața de computere personale, compania americană fondată în anul 1976 are sediul central în Cupertino, California, SUA. Compania multinațională de tehnologie se află pe locul 4 în acest clasament cu cei mai mari producători de laptopuri și PC-uri.

În afară de MacBook-uri, compania produce și alte electronice de consum precum iPhone-uri, iPad-uri, ceasuri Apple Watch și televizoare. De asemenea, compnia produce și software precum iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS și visionOS.

Începând din 2011, Apple a fost în fiecare an cea mai mare companie din lume după capitalizarea bursieră, cu excepția perioadei cuprinse între ianuarie și iunie 2024, când această poziție a fost deținută de Microsoft, conform Wikipedia.org.

Apple este una dintre cele 5 mari companii americane de tehnologie a informației, alături de Alpabet (compania-mamă a Google), Amazon, Meta (compania-mamă a Facebook) și Microsoft. În anul 2023, Apple a avut venituri de 383 de miliarde de dolari, un profit net de 97 de miliarde de dolari și aproximativ 161.000 de angajați.

Cei mai mari producători de laptopuri și computere desktop

5. Asus, 17 milioane de unități, 7,1% cotă de piață. ASUSTeK Computer Inc. este o companie taiwaneză fondată în 1989, ce are sediul central în capitala Taipei. În afară de computere personale și laptopuri, multinaționala produce telefoane mobile, echipamente de rețea, monitoare, routere Wi-Fi, proiectoare, plăci de bază, plăci grafice, periferice, dispozitive portabile, servere, stații de lucru, tablete, precum și produse multimedia.

În anul 2022, compania a avut venituri de 16,3 miliarde de dolari, un profit net de 510 milioane de dolari și în jur de 17.000 de angajați.

6. Acer, 15,9 milioane de unități. Cu o cotă de piață de 6,6% în anul 2023, compania multinațională taiwaneză fondată în anul 1976 are sediul central în New Taipei City. În afară de laptopuri și computere personale, Acer Inc. produce și tablete, servere, dispozitive de stocare, dispozitive de realitate virtuală, smartphone-uri, televizoare, periferice, precum și accesorii pentru jocuri.

În anul 2023, Acer a avut venituri de 8,4 de miliarde de dolari, un profit net 185 de milioane de dolari și în jur de 7.800 de angajați.

Foto: Deactivated / yeiferr / pixabay.com

Dacă acest articol despre cei mai mari producători de laptopuri și PC-uri vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Cei mai mari producători de electronice din lume. TOP 12 companii

Cei mai mari producători de semiconductori. TOP 10 companii

Cei mai mari producători de telefoane mobile. TOP 5 companii

Cei mai mari producători de baterii. TOP 10 țări și TOP 10 companii

Cei mai mari producători de mașini din lume: TOP 31 țări. Locul României

Cei mai mari producători de vehicule electrice din lume. TOP 5 companii