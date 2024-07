Cei mai mari producători de ciocolată din lume. TOP 10 companii

Cei mai mari producători de ciocolată din lume sunt companiile americane Mars Wrigley Confectionery și Mondelez International, podimul fiind completat de compania italiană Ferrro Group.

Clasamentul este dominat de companii americane, 3 dintre cei mai mari 4 producători de ciocolată din lume fiind corporații din SUA.

Cel mai mare producător de ciocolată din lume

1. Mars Wrigley Confectionery. În anul 2023, cel mai mare producător de ciocolată din lume a fost compania americană Mars Wrigley Confectionery, care a avut vânzări de 22 de miliarde de dolari, arată statista.com.

Compania americană a fost fondată în anul 1893, iar inițial producea două tipuri de gumă de mestecat, cu arome de mentă și de fructe, care sunt în producție și astăzi. Ulterior, compania s-a extins și produce și ciocolată, dulciuri și diverse produse de cofetărie, precum și alimente pentru animale de companie, mai notează sursa citată.

Multe dintre tipurile de ciocolată produse de companie sunt branduri celebre la nivel internațional, ca de exemplu bomboanele M&M și Maltesers, batoanele de ciocolată Twix, Snickers, Mars, Bounty, Milky Way sau Dove.

Companii producătoare de ciocolată

2. Mondelez International, din SUA, se află pe locul 2 în clasamentul cu cei mai mari producători de ciocolată din lume, având vânzări de 14,4 miliarde de dolari în anul 2023. Fondată în anul 1923 sub numele Kraft Foods Inc., compania americană are sediul central în Chicago.

Compania produce atât ciocolată, cât și diverse alte alimente, snack-uri (prăjituri, biscuiți, gumă de mestecat, covrigei, bomboane) și băuturi, având operațiuni în aproximativ 160 de țări din lume.

Mondelez International deține câteva dintre cele mai cunoscute branduri de ciocolată din lume, inclusiv Milka, Côte d’Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black’s, Freia, Marabou și Fry’s. Compania produce și biscuiții Belvita, Oreo și prăjiturile Barny (vândute în România sub numele Barni).

Cei mai mari producători de ciocolată din lume – top

3. Ferrero Group (Italia) a ocupat a treia poziție a podiumului în anul 2023, având vânzări de 13,08 miliarde de dolari în acel an. Compania a început ca o mică afacere de familie din orășelul Alba din regiunea Piemont din Italia, în anul 1946. Astăzi, Ferrero este una dintre cele mai mari companii de produse alimentare din lume, cu peste 35 de mărci emblematice vândute în peste 170 de țări, se arată pe site-ul oficial al corporației.

Printre brandurile de ciocolată celebre produse de Ferrero se numără ciocoalata Nutella și Kinder, precum și bomboanele Ferrero Rocher. Compania, care are peste 47.000 de angajați, produce și biscuiții de tip cookies Fox’s, precum și drajeurile Tic Tac.

4. Hershey Co, SUA, 10,3 miliarde de dolari. Fondată în 1894, compania Hershey are sediul în localitatea cu același nume din statul Pennsylvania. În afară de ciocolată, compania produce și băuturi precum milkshake-uri, prăjituri și biscuiți.

Printre cele mai cunoscute branduri de ciocolată produse de companie se numără batoanele Kit Kat (doar în SUA), ciocolata Hershey’s, batoanele Heath, batoanele Mounds (nucă de cocos învelită în ciocolată), bomboanele Whoppers, Milk Duds sau Rolo.

Cei mai mari producători de ciocolată din lume – listă

5. Nestle SA, Elveția, 8,45 miliarde de dolari. Multinaționala elvețiană se află pe locul 5 în acest clasament cu cele mai mari companii producătoare de ciocolată din lume. Fondată în 1866, compania are sediul central în Vevey, Elveția, și produce multe alte alimente și băuturi în afară de ciocolată: ceai, cafea, apă îmbuteliată, mâncare pentru bebeluși, produse lactate, înghețată, cereale pentru micul dejun, mâncare pentru animale de companie și diverse snack-uri.

Compania produce batoanele de ciocolată Kit Kat la nivel global, cu excepția SUA, unde Kit Kat este produs sub licență de către H. B. Reese Candy Company, o divizie a companiei Hershey, în urma unui acrod încheiat între Rowntree, creatorul Kit Kat, și Hershey, semnat inițial în 1970 (Nestlé a achiziționat compania Rowntree din Anglia în 1988).

Nestlé a început să vândă ciocolată în anul 1904, însă și înainte de acest moment compania a jucat un rol în apariția și fabricarea cicolatei cu lapte, se arată pe site-ul companiei. În 1875, Henri Nestlé i-a dat vecinului său din Vevey, Daniel Peter, lapte concentrat, pe care acesta din urmă l-a folosit pentru a produce prima ciocolată cu lapte comercială din lume. Ulterior, în 1929, compania Peter, Cailler, Kohler (Chocolats Suisses S.A.) a fuzionat cu Grupul Nestlé.

În afară de Kit Kat, Nestlé produce și alte branduri de ciocolată: bomboanele Smarties, batoanele Aero, ciocolata artizanală L’Atelier, batoanele de ciocolată Milky Bar, ciocolata italiană Baci Perugina, batoanele Fitness sau bomboanele Quality Street.

Cei mai mari producători de ciocolată din lume – restul clasamentului

6. Lindt & Sprungli AG, Elveția, 5,1 miliarde de dolari

7. Pladis, Marea Britanie, 3,5 miliarde de dolari

8. Meiji Co Ltd, Japonia, 2,4 miliarde de dolari

9. Orion Corp, Coreea de Sud, 2,1 miliarde de dolari

10. August Storck KG, Germania, 2 miliarde de dolari

Foto: LensPulse / Daria-Yakovleva / pixabay.com

