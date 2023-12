Cea mai performantă acțiune din lume în 2023: Creștere de aproape 600%

Apetitul investitorilor din Coreea de Sud pentru tot ceea ce este legat de bateriile pentru vehiculele electrice a declanșat un raliu pentru acțiunile unui producător local de electrozi, care au devenit astfel cele mai performante din lume în 2023, relatează Bloomberg.

Acțiunile Ecopro Co. au performat de departe cel mai bine din cele 2.647 de acțiuni ale companiilor din indicele Bloomberg World Index – oferind randamente de 571% în acest an și cu peste 200 de puncte procentuale peste ocupanta locului al doilea, Kum Yang Co., o altă companie coreeană aflată, de asemenea, în centrul freneziei vehiculelor electrice.

Ecopro a reprezentat capul de afiș al entuziasmului de neoprit al investitorilor de retail care au provocat fluctuații uriașe ale unor acțiuni cotate la bursa din Coreea de Sud în acest an. O combinație de factori – inclusiv înclinația investitorilor cu amănuntul pentru volatilitate, apelurile de buy lansate de influencerii populari de pe Youtub, precum și concurența companiilor chinezești – au contribuit la creșterea interesului față de activele producătorilor de baterii și ale furnizorilor lor.

Compania a văzut prețul acțiunilor urcând la cer în prima jumătate a acestui an, catapultându-se de la 110.000 de woni la începutul lui 2023 la peste de 10 ori valoarea lor în șapte luni. O astfel de cursă nebunească i-a ademenit pe investitorii avizi de profituri rapide, în timp ce i-a evidențiat pe vânzătorii care au plasat pariuri pe deprecierea acestor acțiuni, deoarece raportul preț/profit pe acțiune depășise pragul de 500 în vară.

Înainte de interdicția recentă pentru vânzările în lipsă (short-selling) impusă de autoritățile coreene, Ecopro se număra printre acțiunile cele mai vizate de speculatori. Acțiunile se tranzacționau joi la bursa din Seul la prețul de 691.000 woni, ceea ce înseamnă o valoare de piață a companiei de aproximativ 14 miliarde dolari . Acțiunile continuă să fie evaluate raportat la profit la mai mult de 96 de ori.

Aprecierea acțiunilor a beneficiat parțial și de anticipațiile privind cererea mare de baterii pentru vehicule electrice la începutul acestui an, dar creșterile au continuat chiar și atunci când analiștii și-au redus prognozele pentru comenzile noi de baterii.

Acțiunile au pierdut aproape 50% față de vârful prețului din iulie, iar pentru acțiunile Ecopro sunt acum două recomandări de vânzare, una de păstrare și nicio recomandare de cumpărare.

Raliul Ecopro l-a îmbogățit, de asemena, pe fondatorul său, Lee Dong-chae, care este închis în prezent pentru tranzacții bursiere frauduloase. Averea lui și a familiei lui a crescut cu 3,3 miliarde dolari în acest an, până la 3,6 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

În altă oridine de idei, PT Adaro Minerals Indonesia a scăzut cu 19% anul acesta, după ce a fost performerul anului 2022, când a marcat un câștig de 1.595%.

***