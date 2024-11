Cât este contribuția la pilonul 3 de pensii. Ghid cu exemple

În acest articol vom detalia cât este contribuția la pilonul 3 de pensii și cine are dreptul de a beneficia de acest tip de pensie.

Diferența dintre pilonul 2 și pilonul 3 de pensii private

Simplu spus, pilonul 3 de pensii reprezintă sistemul de pensii private facultative. El nu trebuie confundat cu pilonul 2 de pensii, care este tot un sistem de pensii private, însă obligatoriu. În România, toți angajații care intră în câmpul muncii trebuie să plătească, în mod obligatoriu, contribuția la pilonul 1 (sistemul public de pensii, adică pensia asigurată de stat) și la pilonul 2 (pensia privată obligatorie, asigurată de administratorii de fonduri de pensii private, care au investit banii din contribuții în diverse active, titluri de capital, acțiuni, obligațiuni etc).

Dacă un salariat vrea să aibă o pensie mai mare în momentul în care va ieși din câmpul muncii, atunci el poate opta să plătească o contribuție lunară nu doar la pilonul 1 și pilonul 2, ci și la pilonul 3 de pensii.

Ce contribuție se plătește pentru pensia privată facultativă

Înțelegem mai bine cât este contribuția la pilonul 3 de pensii din câteva exemple. Sistemul privat de pensii facultative din România este organizat prin Legea nr. 204/2006. Potrivit textului legislativ, contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative.

În schimb, pentru un angajat obișnuit, contribuția la pilonul 1 de pensii este în acest moment de 20,25% din venitul brut, iar cea pentru pilonul 2 este de 4,75% din venitul brut.

Așadar, dacă o persoană are un salariu brut lunar de 13.000 de lei, atunci va plăti pentru pilonul 1 de pensii 2.632,5 lei în fiecare lună, iar pentru pensia privată obligatorie va plăti 617,5 lei / lună. Dacă salariatul respectiv dorește să beneficieze de o pensie mai mare, el poate alege să plătească și o contribuție la pilonul 3 de pensii. Legea nu îi impune un anumit procent, ci doar o limită maximă de 15% din veniturile salariale brute.

Cât este contribuția la pilonul 3 de pensii – exemple

De exemplu, persoana în cauză poate opta să plătească 3% din salariul brut pentru pilonul 3 de pensii private. În acest exemplu, angajatul va plăti 390 de lei în fiecare lună către un administrator de fond privat de pensii, în plus față de contribuția socială obligatorie de 25% din salariu (20,25% pentru pilonul 1 și 4,75% pentru pilonul 2).

Aceeași persoană poate însă alege să plătească o contribuție și mai mare la pilonul 3, de 7% de pildă. În acest al doilea exemplu, salariatul va plăti 910 lei în fiecare lună către administratorul de privat de pensii, în plus față de 25% din salariul brut (pilonul 1 + 2 de pensii).

Cine are dreptul la pensia privată facultativă

Dincolo de cât este contribuția la pilonul 3 de pensii, este important să înțelegem și cine are dreptul la această pensie. După cum se arată într-un ghid realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, orice salariat are dreptul să contribuie la pilonul 3 de pensii și să obțină un venit în plus la pensie odată ce își încetează activitatea profesională.

Dacă în cazul pilonului 2 legislația a impus o limită de vârstă pentru cei care puteau să adere la un fond de pensii de privat, legislaţia pilonului 3 nu interzice participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar.

Pentru claritate, e important de reamintit că pilonul 2 (pensia privată obligatorie) a fost introdus în România în anul 2008, în mod obligatoriu pentru toate persoanele angajate care aveau la acel moment până în 35 de ani, iar persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani la acea dată puteau adera, dacă doreau acest lucru, la un fond de pensii privat.

Foto: voffka1966 / pixabay.com

Așadar, un salariat care avea 46 de ani în anul 2008 nu a avut dreptul să adere la un fond privat de pensii obligatorii (astăzi, salariatul respectiv ar avea 62 de ani, deci încă 3 ani până la pensie). Deși nu poate să contribuie la pilonul 2 de pensii, el poate beneficia de o pensie privată dacă contribuie la pilonul 3 de pensii, cel facultativ.

Cât este contribuția la pilonul 3 de pensii și cum se primesc banii

Oricine poate să participe la un fond de pensii facultative, indiferent că lucrează la stat sau la privat. De asemenea, pot contribui la pilonul 3 de pensii inclusiv persoanele care nu sunt angajate, dar obțin venituri ca persoane autorizate să desfăşoare o activitate independentă sau din activităţi profesionale ori agricole.

După cum se arată în ghidul ASF, pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată. De asemenea, persoana poate beneficia de banii economisiți și în cazul în care se pensionează pentru invaliditate.

Beneficiarii pot să opta să primească toți banii odată, printr-o plată unică, sau în maximum 60 de plăți lunare egale, ceea ce înseamnă că plata se poate întinde de-a lungul a maximum 5 ani. Un alt aspect important de menționat este că banii economisiți în pilonul 3 le revin moștenitorilor legali sau testamentari în caz de deces al participantului.

Foto: voffka1966 / nattanan23 / pixabay.com

