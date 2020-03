”Testul independenței financiare”: Cât de pregătiți sunt românii să traverseze perioade grele

de Vladimir Ionescu , 30.3.2020

Asociația CFA Romania lansează testul independenței financiare, cu scopul de a afla cât de mult se pot baza românii pe resursele proprii și cât sunt de pregătiți pentru perioade dificile din punct de vedere economic.

Testul face parte din campania de educație financiară, Generația I.

Utilizatorii îl pot efectua online, gratuit, la adresa www.generațiaindependenta.ro

Încrederea analiștilor financiari în economie este în scădere

Conform analiștilor din comunitatea CFA Romania, indicele de încredere macroeonomică a scăzut în luna februarie 2020, chiar la începutul perioadei în care țara a devenit semnificativ afectată de criza COVID-19. Astfel, pentru următoarele 12 luni aceștia anticipează o depreciere a leului și o rată a inflației cu valoare medie de 3,67%.

În contextul instabilității economice, Asociația CFA Romania consideră importantă educația financiară. Aceasta ajută la înțelegerea mecanismelor de bază în vederea obținerii independenței financiare sau, în condiții extreme, de gestionare eficientă a resurselor limitate de care dispune fiecare om. Testul, realizat de specialiștii Asociației CFA Romania, oferă și recomandări ale acestora în funcție de rezultatele obținute.

„Pandemia nu are doar urmări asupra sănătății, ci și asupra economiei. Când am lansat campania Generația I, în 2019, comunicam deja că sunt semne ale unei viitoare recesiuni și subliniam importanța educației financiare pentru a înțelege cum obținem independența sau, cel puțin, cum limităm gradul dependenței de factori externi. Acum, în contextul răspândirii COVID-19, este cu atât mai important să știm ce facem cu resursele pe care le avem, cum le drămuim. Încurajăm oamenii să facă testul, să afle dacă și unde sunt vulnerabili și să ia măsuri, cât de mici. Chiar dacă această perioadă grea ne-a prins nepregătiți, nu e târziu să facem pași în direcția potrivită.” declară Adrian Codirlașu, CFA președintele Asociației CFA Romania.

Educația financiară pregătește oamenii pentru perioade grele economic

Asociația a lansat, în 2019, o inițiativă la nivel național, comunicând importanța obținerii independenței financiare la orice vârstă, indiferent de venit. Denumită Generația I, aceasta vine pe un fond al gradului scăzut de educație financiară printre români, fiind printre cele mai mici din țările europene. Testul prin care utilizatorii află nivelul dependenței de factori externi se regăsește pe website-ul campaniei, alături de podcast-uri în care sunt detaliate instrumentele financiare utile și recomandări ale specialiștilor.

Asociatia CFA Romania este organizatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrata de CFA Institute (USA). Asociatia CFA Romania este una dintre cele peste 159 de societati membre ale CFA Institute, si are misiunea de a promova interesele specialistilor in investitii si de a mentine standarde ridicate de integritate si excelenta profesionala.

În prezent, Asociatia CFA Romania are peste 248 de membri, detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®) sau candidati pentru unul din cele 3 niveluri ale examinarii care conduce la acordarea acestui titlu. Profesionistii care sunt membri ai Asociatiei CFA Romania lucreaza pentru institutii de reglementare, institutii supranationale, institutii bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, institutii de invatamant, companii care activeaza in diverse sectoare economice etc.