Bulgaria oferă facilități fiscale cetățenilor care efectuează controlul medical anual

Guvernul bulgar va oferi stimulente financiare persoanelor care efectuează controale medicale preventive anuale, într-o mișcare ce are ca scop îmbunătățirea sănătății publice generale.

Potrivit Euractiv, Fiscul bulgar va restitui contribuabililor contribuția de asigurări de sănătate reținută în ultima lună a anului, dacă aceștia au fost la medic pentru controale anuale.

Măsura își propune să motiveze bulgarii, care evită de obicei examinările preventive, să fie testați cel puțin o dată pe an, îmbunătățind în cele din urmă sănătatea publică.

„Actuala echipă a Ministerului Sănătății își stabilește ca prioritate prevenția. Vrem să transmitem acest mesaj societății. Vom folosi diverse campanii de informare dedicate importanței prevenției”, a anunțat luni ministerul bulgar al Sănătății.

Orice persoană care are asigurare de sănătate din Bulgaria are dreptul la o examinare preventivă o dată pe an, gratuit.

Majoritatea bulgarilor sar peste controalele medicale de prevenție

Ministerul are mari așteptări că proiectul va funcționa. Examinările preventive, deși gratuite, sunt extrem de nepopulare în rândul populației. Potrivit statisticilor oficiale pentru 2022, doar 2.345.764 de bulgari au folosit dreptul de examinare medicală preventivă. Aceasta reprezintă doar 41% din totalul persoanelor asigurate cu vârsta de peste 18 ani.

Până în septembrie a acestui an, doar 22% dintre cetăţenii asiguraţi au fost supuşi examinărilor obligatorii.

Medicii de familie spun că dezinteresul față de controale medicale generale reprezintă o „tendință îngrijorătoare”, deoarece prevenția poate ajuta la detectarea multor boli într-un stadiu incipient, făcând tratamentul mai accesibil și mai ieftin.

Un studiu al agenției Trend vizând atitudinea bulgarilor față de examinările medicale anuale, efectuat înainte de septembrie, arată că 11%, sau aproximativ 600.000 de bulgari, nu au avut niciodată o examinare preventivă la medicul de familie. Alți 25% spun că nu au un control anual, dar primesc tratament atunci când este necesar.

Aceste controale preventive sunt mai nepopulare în rândul bărbaților și tinerilor, care au o sănătate generală bună și cred că nu au nevoie de ele, arată rezultatele Trend.

Cine nu merge la doctor primește amendă

Aceste statistici au forțat Ministerul Sănătății să folosească pe viitor principiul „morcovul și bățul”. Cei care își vor face examenul preventiv anual vor primi înapoi contribuția la sănătate reținută în luna decembrie a fiecărui an. În schimb, celor care nu au făcut acest lucru vor fi amendați.

Pedepsele pentru neprezentarea la o examinare preventivă sunt însă dificil de impus. Medicii generalişti de la o policlinică din Sofia au declarat pentru Euractiv Bulgaria că nu îşi pot imagina cum va funcţiona măsura. „Medicii nu dau amenzi nicăieri în lume. Suntem medici, nu contabili. Aceasta este munca inspectoratelor regionale de sănătate, dar acestea încă nu au un mecanism pentru a face acest lucru”, a comentat unul dintre medici.

Ideea amenzilor nu este nouă, este prevăzut în Legea Sănătăţii că oricine nu merge la examenul medical preventiv obligatoriu sau la imunizării este pedepsit cu amendă de la 25 la 50 de euro, iar în caz de neprezentare repetată – de la 50 la 100 de euro.

Potrivit medicilor, aceste amenzi nu sperie pe nimeni pentru că, din câte știu, nimeni nu a fost vreodată amendat pentru că nu s-a prezentat la un control de sănătate.

Guvernul bulgar dezvoltă în prezent un proiect pentru un ”calendar electronic”, cu ajutorul căruia bulgarii să fie informați în ce perioadă ar trebui să se prezinte la controlul medical anual.

