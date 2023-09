Bulgaria, cu fiscalitate mai mică decât România, adună la Buget cu 5% din PIB mai mult. Oare cum?

Problema României nu o constituie numai taxa unică sau nivelul redus al impozitului pe profit: chiar și cu o fiscalitate mai redusă, am putea susține cheltuielile statului, dacă privim la vecinii noștri bulgari, care au o fiscalitate mai mică decât noi.

Dacă se face comparația cu Bulgaria, care practică taxe și impozite mai mici ca în România, se observă că țara de la sud de Dunăre are în aceste condiții venituri bugetare, raportate la PIB, mai mari.

În timp ce România are venituri fiscale la bugete de 27% din PIB, Bulgaria, cu cote de impozitare mai mici, adună venituri fiscale de 32% din PIB. Iată din ce bani:

În Bulgaria impozitul pe profit este similar cu cel pe venit, 10%. Impozitul pe divindende de 5%. TVA-ul este ceva mai mare la ei, 20% și o cotă redusă de 9% pentru activitățile de turism, articole pentru copii, cărți.

În România, impozitul pe profit este 16%, cel pe venit 10% iar taxarea dividendelor se face cu 8%. TVA-ul este 19% și cu cote reduse de 9% și 5% pentru alimente, spectacole, HoReCa, etc.

În aceste condiții, în 2022 veniturile bugetare (veniturile fiscale de 32% plus alte forme de venit) ale vecinilor din sud au reprezentat 38,5% din PIB în timp ce statul român a avut încasări echivalente cu 33,5% din PIB (venituri fiscale de 27% plus alte forme de venit).

Diferența este de 5 puncte procentuale, ceea ce ne situează pe ultimul loc din UE la acest capitol. La PIB-ul estimat pe 2023 al României, de 300 miliarde euro, înseamnă că, dacă am fi la fel de eficienți ca bulgarii, am aduna în plus 15 miliarde de euro sau 45 miliarde lei.

În consecință, România a încheiat anut trecut cu un deficit de 6,2%, iar bulgarii cu doar 2,8% deficit bugetar.

La veniturile statului, cea mai mare evaziune se concentrează la încasarea TVA-ului.

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană după gradul de colectare al TVA-ului, diferența dintre cât ar trebui încasat și cât se încasează efectiv (gap-ul de TVA) a fost 35,7% la nivelul anului 2021. Cu alte cuvinte, încasările efective sunt mai mici cu peste o treime decât ar trebui. În Bulgaria, gap-ul la TVA a fost de 4,8%.

Astfel că, spre deosebire de Bulgaria, România pierde 7,5 miliarde euro doar din evaziune la plata TVA.

Dar Bulgaria și-a digitalizat ANAF-ul.

***